Folosirea libertăţii Internetului ca pretext

Avertisment. China a avertizat SUA să nu folosească apelurile la accesul necenzurat pe Internet ca pretext pentru a se amesteca în afacerile interne ale altor ţări, a afirmat, la Beijing, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Ma Zhaoxu. Acesta a reafirmat poziţia Guvernului chinez, potrivit căreia utilizatorii de Internet din China se bucură de libertarea de expresie în conformitate cu legea şi oficialii de la Beijing doresc să lucreze cu alte ţări pe probleme legate de Internet. Aceste declaraţii sunt o replică la discursul recent al secretarului de Stat american, Hillary Rodham Clinton, privind libertatea accesului la Internet. Şefa diplomaţiei americane a afirmat că administraţia Obama va cheltui 25 de milioane de dolari în acest an pe iniţiative de protejare a bloggerilor şi acordarea de ajutor pentru situaţiile în care sunt întrerupte site-urile de socializare în unele ţări, între care Iran şi Egipt, unde a avut loc o încercare nereuşită de întrerupere a comunicării online. China are cea mai extinsă piaţă de utilizatori de Internet, cu 457 milioane de persoane online. Guvernul comunist promovează folosirea Internetului pentru afaceri şi educaţie, dar foloseşte controale excesive, cunoscute ca Great Firewall, pentru a bloca accesul la material considerat subversiv sau pornografic.

Prea multă descentralizare. Conform raţionamentului convenţional, Internetul este prea descentralizat pentru a putea fi pur şi simplu oprit de guvernul unui stat. Însă, Egiptul a reuşit acest lucru, iar specialiştii IT încep să îşi dea seama cum de a fost posibil. Autorităţile de la Cairo controlează liniile de internet care conectează Egiptul la restul lumii, susţin inginerii IT. În teorie, Internetul funcţiona în casele oamenilor, însă, în practică, a fost atât de interconectat cu serverele din străinătate încât a putut fi oprit. “Au săpat, surprinzător, până la ultimul strat al cablurilor de Internet şi au oprit întregul trafic. Evenimentul nu are precedent”, a declarat şeful unei companii de monitorizare a internetului. S-ar putea însă ca acesta să nu rămână singurul eveniment din istorie de acest fel. Multe alte regimuri autoritare controlează în acelaşi mod punctele cheie ale traficului online internaţional. Oprirea Internetului nu l-a salvat pe Hosni Mubarak, însă există oameni care vor spune că treaba aceasta a funcţionat foarte bine, doar că a fost pusă în pactică prea târziu. Egiptul a rămas fără internet în dimineaţa zilei de 28 ianuarie, în momentul în care erau lansate apeluri pentru organizarea unor manifestaţii antiguvernamentale. Mai multe hoteluri din Cairo şi din provincie, precum şi alţi utilizatori ai Internetului din Egipt au semnalat faptul că reţeaua de internet era inaccesibilă. Blogul oficial al Google a anunţat apoi, după câteva zile, că a dat drumul unui serviciu ce le permite egiptenilor fără conexiune la Internet să transmită mesaje pe reţelele de socializare. Acest lucru a fost posibil în urma unei colaborări cu inginerii de la Twitter şi Say Now. Serviciul a pus la dispoziţia oamenilor trei numere de telefon unde au putut înregistra un mesaj audio, transmis apoi pe Twitter.

Condamnare. O adolescentă care avea un blog a fost condamnată la cinci ani de închisoare în Siria, pentru spionaj. Tal al-Mallouhi avea 17 ani când a fost arestată, în 2009. Grupurile pentru drepturile omului susţin că acesta este încă un semn al intensificării oprimării opoziţiei în Siria, după revoltele din Tunisia şi Egipt. Adolescenta a scris pe blog că vrea să aibă un rol în modelarea viitoarei Sirii, condusă de Partidul Baas de 50 de ani. De asemenea, i-a cerut preşedintelui Barack Obama să susţină mai mult cauza palestiniană. Nu este clar dacă arestarea sa are legătură cu blogul, dar a fost condamnată pentru dezvăluirea de informaţii secrete. Un oficial sirian a spus că tânăra merita 15 ani de închisoare, dar pedeapsa i-a fost comutată, având în vedere vârsta. Avocaţii au spus că judecătorul nu a dat detalii legate de motivul condamnării. În luna octombrie, un oficial sirian a declarat că activităţile de spionaj ale tinerei au dus la un atac împotriva unui ofiţer sirian, comis de agenţi ai ţării pentru care ea acţiona. Ziarul ”Al-Watan” a titrat tot în luna octombrie că tânăra spiona pentru ambasada americană din Cairo. SUA au condamnat Siria pentru procesul secret şi au cerut eliberarea imediată a tinerei.