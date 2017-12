Fond naţional pentru acordarea de despăgubiri în caz de incendii sau secetă?

Mai puţin de jumătate din suprafaţa arabilă a fost asigurată în anul agricol 2007-2008, primele brute subscrise de societăţile de asigurare fiind de 88 milioane lei, pentru o suprafaţă de 4,3 milioane hectare, potrivit Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). În anul agricol 2007-2008 au fost asigurate 2,8 milioane de hectare de culturi de toamnă şi 1,5 milioane de hectare de culturi de primăvară, potrivit datelor prezentate ieri de directorul general al UNSAR, Florentina Almăjanu, la un forum privind managementul riscurilor. La rîndul său, Elena Tatomir, director în cadrul Ministerului Agriculturii, a precizat că România are o suprafaţă arabilă de 9,4 milioane de hectare, dintre care sînt cultivate circa şapte milioane de hectare. Rata medie a daunei este estimată la 50-70%. Almăjanu a arătat că societăţile de asigurare nu preiau riscurile generate de catastrofe naturale (secetă, inundaţii, etc.), întrucît nu au capacitatea financiară, iar societăţile de reasigurare nu preiau astfel de riscuri. Soluţii alternative pentru aceste riscuri ar putea fi un fond naţional pentru acordarea de despăgubiri sau parteneriate public-privat. Almăjanu a făcut de asemenea referire la renunţarea subvenţionării poliţei de asigurare, în 2007. Referindu-se la acest subiect Tatomir a arătat că în 2007, cînd s-a renunţat la subvenţie, Ministerul Agriculturii a considerat că ponderea subvenţiei este foarte redusă şi, în plus, a acordat subvenţii sub formă de bonuri valorice, pe care fermierii le primeau cu condiţia de a-şi asigura culturile.