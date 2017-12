Fond special pentru rebelii libieni

Grupul de Contact pentru Libia, ce include SUA, puterile europene, aliaţii din Orientul Mijlociu şi organisme internaţionale, a anunţat, ieri, stabilirea unui fond pentru rebelii care luptă împotriva lui Muammar Gaddafi. Anunţul a fost făcut de ministrul italian de Externe, Franco Frattini. Fondul, denumit Mecanism Financiar Temporar, va permite canalizarea banilor eficient şi transparent către Consiliul Maţional de Tranziţie din Libia, a explicat Frattini. Consiliul din Benghazi spusese că are nevoie de 2-3 miliarde de dolari pentru a-şi continua operaţiunile. SUA deblochează 6,5 milioane de dolari suplimentari pentru victimele luptelor care au loc în oraşul libian Misrata, anunţase, anterior, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Mark Toner. Suma totală a ajutorului american destinat victimelor operaţiunii militare din Libia se ridică în prezent la 53,5 milioane de dolari. Libia, condusă de colonelul Muammar Gaddafi de 40 de ani, este, în prezent, scena unei operaţiuni internaţionale vizând apărarea populaţiei civile. Operaţiunea a început în 19 martie, după o lună de revolte populare fără precedent. Premierul italian, Silvio Berlusconi, a spus că este atât de îngrijorat de evenimentele din Libia încât nici nu mai poate dormi, mai ales pentru că situaţia din această ţară este diferită de ceea ce s-a întâmplat în Egipt şi Tunisia. După ce a calificat evenimentele din Libia drept război civil, Berlusconi şi-a exprimat speranţa că ostilităţile se vor încheia în curând. NATO asigură de la 31 martie comanda operaţiunilor din Libia.

Procurorul şef al Curţii Penale Internaţionale a anunţat miercuri că rebelii libieni sunt dispuşi să îl ajute la aplicarea mandatelor de arestare vizând persoanele responsabile pentru uciderea unor manifestanţi paşnici din ţara nord-africană. Luis Moreno-Ocampo a precizat că vrea să ceară instanţei de la Haga să emită mandate vizând trei libieni vinovaţi pentru uciderea protestatarilor. Numele persoanelor vizate nu au fost date publicităţii. Oficialul a precizat că a anunţat Consiliul de Securitate ONU că Guvernul libian de tranziţie de la Benghazi este dispus să pună în aplicare mandatele. Procurorul a precizat că dovezile strânse până în prezent confirmă faptul că forţele de securitate ale lui Gaddafi au tras în mod sistematic asupra manifestanţilor, iar numărul victimelor este de ordinul miilor, deşi nu poate fi stabilit cu exactitate, deocamdată. Într-un raport prezentat înainte de reuniune, Moreno-Ocampo a spus că civilii de la Tripoli şi din alte oraşe au fost supuşi la diferite forme de persecuţie. ”Arestări sistematice, tortură, crime, deportări, dispariţii şi distrugeri de moschei au fost înregistrate la Tripoli, al-Zawiyah, Zinfan şi în unele zone din munţii Nafousa”, potrivit documentului. Presupusele victime sunt civili care au luat parte la manifestaţii în care au cerut libertăţi fundamentale sau care au vorbit cu jurnalişti străini sau cu cetăţeni din Egipt şi Tunisia.

O navă internaţională de asistenţă, care ajuta la evacuarea persoanelor din portul libian Misrata, aflat sub asediu, a fost atacată cu rachete de forţele guvernamentale. Martori au spus cel puţin cinci persoane au murit şi că a izbucnit panica în rândul celor care încercau să urce la nordul feribotului Red Star One. Din cauza haosului, circa 200 de persoane au fost lăsate în urmă, când vasul a plecat spre Benghazi. Forţele colonelului Gaddafi bombardează Misrata de mai multe săptămâni. În această perioadă, portul a devenit crucial pentru furnizarea de alimente şi medicamente locuitorilor din oraş şi pentru evacuarea persoanelor rănite şi muncitorilor străini. Red Star One, închiriată de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), a fost nevoită să aştepte în larg mai multe zile, din cauza luptelor. A ajuns miercuri la Misrata, transportând circa 180 de tone de alimente. Un oficial din OIM, Othman Belbeisi, a spus că a fost atacată cu rachete la numai câteva minute după ce el şi alţi oficiali au coborât pe ţărm. Marţi, un înalt oficial libian a avertizat că armata va face tot ce îi va sta în putere să blocheze accesul pe mare către Misrata.