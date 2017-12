Fondatorul Facebook, în vizită la premierul rus

Mark Zuckerberg, fondatorul şi preşedintele-director general al Facebook, s-a întâlnit, ieri, la Moscova, cu premierul rus, Dmitri Medvdev, pentru a discuta despre perspectivele companiei în Rusia, unde piaţa este monopolizată de societăţi locale. Cei doi s-au întâlnit la Gorki, la reşedinţa premierului, într-o suburbie a Moscovei, ocazie cu care Mark Zuckerberg, îmbrăcat la costum şi cu cravată, i-a oferit lui Dmitri Medvedev un tricou cu adresa propriei sale pagini de Facebook.

Premierului rus îi place să-şi afişeze simpatia pentru noile tehnologii şi vrea să se prezinte ca unul din principalii promotori ai diversificării Rusiei spre o economie mai inovatoare. Dmitri Medvedev poate fi des văzut cu un iPad în timpul şedinţelor de Guvern. Contul său pe Twitter este urmărit de 1,5 milioane de utilizatori, dar mai deţine conturi pe Facebook şi Vkontakte, precum şi un blog pe Live Journal. Premierul rus a precizat în cadrul conversaţiei cu Mark Zuckerberg, a cărei transcriere se află pe site-ul Guvernului, că reţeaua de socializare Facebook are zece milioane de utilizatori în Rusia, dar a subliniat că ţara sa are propriile reţele sociale, Vkontakte şi Odnoklassniki. Mark Zuckerberg, care se află la prima sa vizită în Rusia, a salutat abilităţile ruşilor în materie de programare. El a explicat că a venit în Rusia deoarece această ţară are ”formidabili programatori de aplicaţii de reţele sociale, minunaţi programatori şi nu doar ai Facebook”. Creatorul Facebook a mai declarat că o platformă globală este în curs de realizare şi că şi-ar dori să întâlnească reprezentanţi ai companiilor ruse care elaborează produse şi aplicaţii ce pot fi folosite pe această platformă. Reţeaua socială Vkontakte, fondată de Pavel Durov, supranumit Zuckerberg al Rusiei, devansează fără probleme Facebook.

Duminică, tânărul preşedinte-director general de 28 de ani al Facebook a vizitat capitala rusă, fotografiindu-se ca simplu turist în Piaţa Roşie şi în faţa unui McDonald\'s.