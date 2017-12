Fondatorul primului ziar independent din Eritreea, premiat

Dawit Isaak, fondatorul primului ziar independent din Eritreea, care este la închisoare de nouă ani, fără să fi fost pus sub acuzare în mod oficial, a primit premiul Golden Pen 2011 pentru libertatea presei, acordat de World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Potrivit unui comunicat al WAN-IFRA, Dawit Isaak, care are şi cetăţenie suedeză, a fost arestat în septembrie 2001, când guvernarea din Eritreea a luat mai multe măsuri de cenzură împotriva mijloacelor de informare independente. Ţara nu are ziare, posturi de televiziune sau radio private. Dawit Isaak, care a împlinit ieri 47 de ani, nu a fost acuzat în mod oficial de niciun delict şi totuşi este închis. World Association of Newspapers, organizaţia globală a industriei ziarelor, cu sediul la Paris, susţine şi promovează libertatea presei şi interesele de business şi profesionale ale ziarelor din întreaga lume. Asociaţia reprezintă 18.000 de ziare şi are ca membre 77 de asociaţii naţionale, companii de publishing şi directori individuali de ziare din 102 ţări, precum şi 12 agenţii de presă şi 11 grupuri de presă regionale şi internaţionale.