Fondul de Garantare, scăparea IMM-urilor

Reprezentanţa Constanţa a Fondului Naţional pentru Garantarea Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) oferă sprijin firmelor mici şi mijlocii, care au nevoie de un credit pentru a-şi dezvolta afacerile, prin furnizarea garanţiei cerute de bancă creditoare. FNGCIMM acceptă să garanteze finanţările pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii în completarea surselor proprii pentru: a) realizarea de noi capacităţi de producţie, b) modernizarea, retehnologizarea sau achiziţionarea capacităţilor de producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor, clădirilor şi construcţiilor existente, mijloacelor de transport, licenţelor şi animalelor de reproducţie, c) proiecte care participă la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare naţională, (co-)finanţate prin contribuţia UE din instrumentele structurale, prin alocările din surse publice naţionale şi locale sau prin surse externe de finanţare pentru investitii. FNGCIMM agreează şi finanţări pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru, de tipul: linii de credit, credite globale de exploatare, credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor, credite pentru prefinanţarea exporturilor. Scrisorile de garanţie bancară se dau pentru participarea la licitaţii, plata avansului, leasing etc. În baza fondurilor alocate de unităţile de implementare, FNGCIMM acordă garanţii inclusuv pentru cofinanţarea proiectelor aferente programelor cu finanţare din fonduri europene şi instrumente structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit). Garanţii se pot acorda şi pentru plata taxei de consultanţă necesară IMM-urilor care desfăşoară proiecte cu fonduri structurale, durata garanţiei find de pînă la 3 ani; pentru investiţii garanţia se acordă în corelaţie cu durata creditului. Procentul de garantare este în conformitate cu prevederile din convenţiile încheiate cu finanţatorii, fără a depăşi 80%, iar comisionul de garantare este de numai 1% pe an. În situaţia în care condiţiile de accesare a fondurilor europene prevăd ca aplicantul să facă dovada existenţei surselor proprii pentru finanţarea proiectului, fondul va putea emite, la solicitarea instituţiei finanţatoare un document numit Promisiune de garantare, prin care fondul îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea ce va fi primită de IMM, după aprobarea proiectului de către autoritatea de implementare. Pentru garanţiile acordate fondul percepe un comision de garantare, a cărui valoare se calculează prin aplicarea unui procent la volumul garanţiei acordate pentru creditele pe termen scurt, respectiv la soldul anual al garanţiei acordate pentru creditele pe termen mediu si lung. Garanţiile oferite de FNGCIMM reprezintă cele mai lichide garanţii pe care instituţiile finanţatoare le pot obţine. Etapele necesare obţinerii garanţiei sînt: depunerea de către solicitant a documentaţiei de credit la banca finanţatoare; solicitarea acordată fondului, din partea băncii creditoare de a împărţi riscul bancar al clientului prin emiterea unei garanţii financiare. FNGCIMM analizează în maxim 7 zile dosarul complet primit de la bancă şi transmite băncii decizia privind acordarea garanţiei financiare solicitate. Pentru finanţări de pînă la 400.000 lei, se poate obţine în max. 48 de ore garanţia Fondului, în baza unor convenţii încheiate cu unele bănci finanţatoare. Referitor la costurile necesare pentru obţinerea garantării, expertul contabil a reprezentanţei locale a FNGCIMM, Cristian Vanghele, a spus că “solicitantul plăteşte un singur comision a cărui valoare depinde de durata finanţării astfel: pentru garantarea creditelor pe termen mediu şi lung comisionul reprezintă 1,5% pe an din soldul anual al garanţiei acordate. Pentru garantarea creditelor pe termen scurt, de pînă la 12 luni comisionul reprezintă 2% pe an din volumul garanţiei acordate şi va fi încasat integral la momentul acordării garantiei. Pentru garantarea creditelor destinate accesării fondurilor europene comisionul nostru este de 1% pe an din cuantumul garanţiei acordate. Pentru analiza solicitărilor de garantare nu se plăteşte comision de analiză a dosarului şi nici alte comisioane sau taxe pentru emiterea sau gestionarea garanţiei”.