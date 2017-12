Fondul Proprietatea, listat la bursă în 2010

Listarea Fondului Proprietatea are şanse „din ce în ce mai mari” să fie realizată în acest an, apreciază ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, deşi refuză să avanseze vreun termen pentru finalizarea procesului. „Susţin aplicarea legii. Legea spune foarte clar că fondul trebuie administrat de către un SAI (societate de administrare a investiţiilor - n.r.), care administrează atât portofoliul, cât şi compania în sine. Deci, din acest punct de vedere, negocierile contractului de management au fost duse pe o anumită situaţie, care trebuie menţinută (...) Fondul Proprietatea a intrat, în opinia mea, într-o linie dreaptă, în ultima lună, cu semnarea contractului cu Franklin Templeton, care urmează să fie făcută undeva după Adunarea Generală din 10 februarie, când se vor mandata cei îndreptăţiţi să semneze. Este un pas înainte spre listare”, a afirmat ministrul Finanţelor. Fondul Proprietatea este o societate de investiţii de tip închis, creată în scopul despăgubirii persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv de statul comunist şi sunt imposibil de retrocedat în natură. Obiectivul fondului este obţinerea de profit pentru acţionarii săi, prin administrarea judicioasă de active. Fondul Proprietatea are în portofoliu 88 de societăţi comerciale. Acţionarii Fondului sunt Ministerul Finanţelor, cu 59,83% din capitalul social, 75 de persoane juridice - 9,86% şi 3.123 de persoane fizice - 30,3%.