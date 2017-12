Fonduri Bugetul INS, suplimentat în două tranşe

Bugetul Institutului Naţional de Statistică (INS) pentru procesarea datelor adunate la ultimul recensămînt al populaţiei şi locuinţelor a fost suplimentat de Guvern cu 11,2 milioane lei, fonduri care vor fi alocate în două tranşe, una în acest an şi una anul viitor. În acest an, INS va primi 8,4 milioane lei, iar anul viitor încă 2,7 milioane lei, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de marţi a Guvernului. Din suma totală aferentă acestui an, 5,6 milioane lei vor fi alocate prin rectificarea bugetară, iar restul banilor vor fi asiguraţi din bugetul INS, prin redistribuire de la cheltuieli de capital. (R.N.)