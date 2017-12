Fonduri „cu picătura” pentru proiecte

Primăria Topraisar este una dintre puţinele primării fericite din judeţ, care a primit bani pentru proiectul la care lucrează în prezent. Este vorba despre reţeaua de apă şi canalizare, pentru care a primit fonduri europene. “Este un proiect complex, în care este cuprinsă şi asfaltarea unor drumuri”, a declarat primarul comunei, Stelian Gheorghe. “Noi începusem lucrările la acest proiect. Era ilogic să nu ne fie alocate fondurile necesare pentru a le continua. Am explicat celor din arcul guvernamental că orice amânare de continuare a lucrărilor înseamnă eşecul acestui proiect. Pot spune că am avut oarecum noroc că am intrat la finanţare, având în vedere că, la nivelul judeţului Constanţa, se pot număra pe degetele de la o mână primăriile care au primit bani pentru proiecte. Fără aceste fonduri europene nu am fi reuşit niciodată din bugetul propriu să facem o asemenea investiţie. Din nefericire pentru noi, banii necesari acestui proiect vin foarte greu. Practic primim bani cu ţârâita”, a afirmat primarul. El a precizat că la nivelul localităţii Topraisar problemele nu sunt atât de mari, pentru că este vorba despre lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de apă şi canalizare. “Pe noi ne interesează proiectul din satul Potârnichea. Acolo este o reţea nouă de apă. Până acum nu am primit decât 400.000 de lei din totalul de 1,6 milioane, cât ar trebui pentru finalizarea proiectului. Avem noroc că reuşim să ne înţelegem cu constructorul care mai face şi lucrări în avans”, a explicat primarul comunei Topraisar. El a precizat că nevoile autorităţii locale sunt mult mai mari. “Ar fi fost bine să avem la dispoziţie ceva mai mulţi bani pentru a face o reabilitare completă la unităţile de învăţământ, pe care nu am reuşit decât să le pregătim superficial pentru anul şcolar 2010-2011”, a spus Stelian Gheorghe.