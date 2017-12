Fonduri europene pentru relansarea turismului balnear

PROIECT FINALIZAT Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că administraţia locală a finalizat proiectul finanţat cu fonduri europene “Să redescoperim Techirghiolul”. Demarat în 2011, proiectul a avut mai multe componente, puse în aplicare pe parcursul unui an. “Este unul dintre proiectele prin care am dorit să readucem oraşul Techirghiol pe harta turistică a României. A fost unul din obiectivele mele ca primar în mandatul 2008 - 2012, proiect pe care consider că l-am dus la bun sfârşit. Prin evenimentele organizate în cadrul acestui proiect, sper ca românii, şi nu numai, să îşi îndrepte atenţia spre oraşul Techirghiol. De altfel, conceptul meu ca primar este să recâştigăm turiştii români şi după aceea pe cei străini”, a declarat Stan. În plus, spune primarul, reprezentanţii oraşului Techirghiol au fost prezenţi la patru târguri de turism din ţară pentru a promova Techirghiolul ca destinaţie turistică.

EVENIMENT CULTURAL - ARTISTIC În cadrul proiectului au fost finanţate trei evenimente, care au avut ca scop creşterea atractivităţii oraşului din punct de vedere turistic. “Primul eveniment, organizat în vara lui 2011, a fost festivalul de umor “Scena lui Tănase” şi dorim să devină o tradiţie. De altfel, suntem obligaţi prin contract să mai desfăşurăm alte trei ediţii ale acestui festival de teatru de comedie. La al doilea eveniment organizat în cadrul proiectului, “Zilele oraşului Techirghiol”, am avut invitaţi din ţară şi din străinătate. Ultimul eveniment care a încheiat acest proiect a fost Simpozionul Medical “Nămolul de Techirghiol”, care s-a desfăşurat în această primăvară. A fost, poate, cel mai important dintre cele trei evenimente, având în vedere că a fost legat de resursa naturală cea mai cunoscută, care, an de an, atrage mii de turişti la sanatoriul din oraş pentru tratamente”, a afirmat Stan. El a adăugat că speră ca, după cele trei evenimente, numărul turiştilor care vor veni la Techirghiol să crească cu cel puţin 20%.