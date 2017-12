Fonduri pentru portul turistic Capidava

Consilierii judeţeni constănţeni au aprobat în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) o hotărâre privind alocarea unor sume Consiliului Local Topalu, pentru susţinerea proiectului “Realizarea Portului Turistic Capidava”. Proiectul face parte din strategia naţională de dezvoltare regională a turismului, fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” şi are o valoare de aproximativ 47 de milioane de lei. Realizarea portului turistic de agrement Capidava este un obiectiv complex care presupune efectuarea mai multor categorii de lucrări: realizarea racordurilor necesare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, amenajarea şi consolidarea malului Dunării, realizarea de puncte de acostare pentru nave de croazieră, realizarea unor dane de bunkeraj amenajate în incinta portului turistic, realizarea unei promenade pietonale, realizarea de puncte de informare turistică, a unei clădiri administrative, precum şi realizarea unei parcări turistice. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că susţinerea financiară pentru acest proiect va fi acordată de autoritatea judeţeană la semnarea contractului de finanţare. Potrivit ghidului solicitantului, aprobat pentru domeniul major de intervenţie mai sus menţionat, pentru unităţile administrativ teritoriale cu un buget sub 10 milioane de euro şi o populaţie sub 5.000 de locuitori, cofinanţarea este de 30%. În aceste condiţii, cofinanţarea pe care o va asigura CJC la semnarea contractului de finanţare este de 12 milioane de lei.