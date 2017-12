Fonduri pentru salvamari şi asistenţă medicală pe litoral

Serviciile de salvamar şi de prim ajutor vor fi asigurate în acest an de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care a aprobat, miercuri, în cadrul unei şedinţe ordinare, hotărârea prin care vor aloca Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România suma de 4,2 milioane lei. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că încă din 2009 a fost lansat un program în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDTR) pentru asigurarea pe litoralul românesc a serviciului de salvamar şi a celui de asistenţă medicală. “Acest program are la bază un studiu al Institutului Naţional de Turism comandat de CJC în urmă cu trei ani, care ne-a arătat, la modul profesionist, de câte foişoare şi de câte puncte de prim ajutor este nevoie pe litoralul românesc. Vom continua şi în acest an programul demarat în 2009, pe care îl coordonează CJC în baza acordului semnat cu toate instituţiile implicate”, a declarat Constantinescu. Potrivit preşedintelui CJC, în baza studiului, pe litoral trebuie amplasate 147 de foişoare pentru salvamari, 27 de corturi de prim ajutor şi 17 baze mixte (cu salvamari şi asistenţi medicali). În cadrul aceluiaşi proiect au fost semnate protocoale cu toate instituţiile abilitate pentru derularea activităţii în sezonul estival 2010. “Noi dorim să avem cele mai bune servicii de salvare şi de asistenţă medicală, care să dea un plus de încredere turiştilor care vin pe litoral. Aceste lucruri se fac investind atât în oameni, cât şi în infrastructură. Pentru a evita problemele din anii trecuţi, cu salvamari care fac greve pe plaje pentru că nu şi-au primit salariile, vom da banii de la CJC, urmând ca apoi să îi recuperăm noi de la Ministerul Turismului”, a afirmat Constantinescu. El a mai spus că Asociaţia Salvamarilor va încheia contracte individuale cu fiecare salvamar şi asistent medical în parte pentru serviciile pe care le fac.