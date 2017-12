Fonduri SAPARD fraudate

Grupul de Investigaţii Politice (GIP) a dat ieri publicităţii numele celor 11 firme din industria cărnii în cazul cărora Oficiul European Antifraudă (OLAF) a solicitat deja recuperarea integrală a fondurilor alocate prin programul SAPARD şi în legătură cu care OLAF a sesizat DNA. Ele sunt trecute într-o anexă a unei scrisori semnată de Eddz Weyns, şeful Direcţiei de Agricultură din cadrul OLAF, adresată lui Mihai Vădan, directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, şi datată 6 mai 2010. Amareto Impex SRL, Italovini SRL, Salflom SRL, C & C Company SRL, Oprea Avi Com SRL, Atfab SRL, Rotina Product SRL, H & E Reinert SRL, Salconserv SA, Scandia Romana SA şi Meda Prod 98 sunt în culpă, din punctul de vedere al OLAF. Oficiul mai susţine că aproape toate fondurile SAPARD pentru industria cărnii ar putea fi fraudate, nivelul neregulilor în programul SAPARD România fiind atât de mare încât vor fi luate şi alte măsuri de către Comisia Europeană. „Numărul, natura şi gravitatea neregularităţilor şi ale posibilelor fraude descoperite în programul SAPARD este extrem de îngrijorător, iar OLAF va aduce această situaţie la cunoştinţa Direcţiei Generale de Agricultură din cadrul Comisiei Europene, urmând ca aceasta să ia măsurile adecvate”, afirmă oficialul european. GIP precizează că una dintre firmele care au fraudat fondurile SAPARD - Meda Prod 98 - aparţine controversatului Gigi Neţoiu, \"cel care apărea în campania electorală din 2009 alături de Traian Băsescu\". \"Scrisoarea este extrem de dură şi scrisă pe un ton care arată iritarea oficialilor OLAF. În mod cu totul neobişnuit pentru o corespondenţă oficială, Eddy Weyns recurge inclusiv la sublinieri şi cuvinte scrise cu majuscule pentru a-i face pe oficialii APDRP să înţeleagă gravitatea faptelor lor\", este concluzia GIP.