Fonduri suplimentare pentru secţiile de nou-născuţi

21:22:07 / 30 Aprilie 2014

aZI6tjQG

Nu inseamna ca New York-ul nu etxisa, ci ca trebuie sa te bazezi pe experientele altora pentru a-ti crea propria-ti realitate. Toate respectele mele pentru un om de stiinta care imi spune: L-am cautat pe Dumnezeu in atom si nu l-am gasit ; e o aberatie insa a-i folosi argumentele ca om fara nicio legatura cu domeniul respectiv. Nu ma enerveaza oamenii de stiinta, ci aia care comenteaza, fara legatura cu taramul stiintific, ca atomul, protonul, neuronul sunt asa si pe dincolo, dovedind fara tagada ca ideea de Dumnezeu e o aberatie. Sigur, am auzit si eu ca New York-ul e cel mai scump oras de pe pamant; crezi ca daca vorbesc ca un cunoscator al realitatilor altora nu s-ar putea sa ma fac la un moment dat de ras?Lasa un pic deoparte prostiile materialiste ale religiei. Bisericile, preotii, nebunia religioasa sunt simple evenimente ale istoriei si le putem trata din tot atatea puncte de vedere pe cat putem privi la atom. Eu vorbesc despre acea credinta intr-o existenta ce urmeaza mortii, sustinuta de ceva inexplicabil pentru simpla noastra logica umana. Vorbesc despre spiritul moral ce este modelat de aceasta credinta.Razvane, febra nu e la mine. Ok, I get it, nu cred toti in pe care il definim, din lipsa de ceva mai util, Dumnezeu. Nu am o problema cu ateii, doar cu primadonele de carnaval, obsedate de stiinta din clasa a V-a cand si-au ars degetele in laboratorul de chimie. Si pentru ca sa fiu de ajutor, va recomand niste argumente cu mult mai eficiente decat recursul la stiinta de care nu aveti habar. De ce Dumnezeu permite atata rau in lume? De ce mor copiii mici, fara sa aiba ocazia de a-si demonstra capacitatea de a face bine sau rau? De ce trebuie sa existe iadul, cand simpla moarte pare de un milion de ori mai rea? De ce suntem judecati cand nu am avut ocazia sa primim fiecare informatii despre judecatori si acuzele care ni se aduc? . Eu as avea mari probleme sa raspund la astea