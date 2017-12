Fonduri UE în domeniul pescuitului, din noiembrie

Investitorii ar putea depune proiecte pentru obţinerea de fonduri UE în domeniul pescuitului din luna noiembrie, la aproape un an de la aprobarea programului de către Comisia Europeană (CE). Astfel, pentru suma alocată acestui an potenţialii beneficiari ar avea la dispoziţie mai puţin de două luni pentru depunerea proiectelor. Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) a fost aprobat de CE în luna decembrie a anului trecut şi a fost lansat oficial în luna august a acestui an. De la aprobarea de către Comisie şi începerea primirii de proiecte mai trebuie parcurşi o serie de paşi pentru stabilirea detaliilor (proceduri, ghiduri ale solicitanţilor, adoptarea legislaţiei). „Trebuie să existe un cadru legislativ complet aprobat. Trebuie să avem ghidurile, care au fost puse deja pe site, cheltuielile eligibile, procedurile. Procedurile au trebuit să fie auditate şi au fost emise recomandări, astfel că depunerea proiectelor a fost amînată pînă la implementarea recomandărilor. Sperăm să înceapă depunerea din 10 noiembrie, după aprobarea hotărîrii de Guvern privind cheltuielile eligibile”, a declarat, ieri, Cornelia Mihai, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, la un seminar organizat de Finmedia. Ea a adăugat că programul pentru pescuit este foarte diferit de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, fiind mai general. Totodată, vor exista sesiuni lunare de depunere a proiectelor. Proiectele vor fi depuse la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care va evalua proiectele, în timp ce plăţile vor fi realizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.