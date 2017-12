Fondurile de pensii, înăbuşite de bugetele publice

Înăbuşim fondurile de pensii private, care ar fi putut economisi pe termen lung”, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu: „Ne-am făcut sistemul de pensii private, care ar fi putut economisi pe termen lung şi ar fi dat bancherilor posibilitatea să dea credite pe termen lung în lei, însă acesta aproape nu există. Când le formăm, la primul semnal le înăbuşim pentru că avem dezechilibre în bugetele de pensii, ceea ce facem şi anul acesta”. Guvernatorul BNR a adăugat că, în această situaţie, „bancherul are o problemă deosebită”, în condiţiile în care economisirile se fac pe perioade scurte, în timp ce bancherii trebuie să dea şi credite pe termen lung. „Românii economisesc pe termen scurt, de multe ori se plimbă cu banii de la o bancă la alta după 0,5 şi 0,8 puncte procentuale diferenţă de dobândă. Dacă bancherii îi penalizează pentru mişcarea acestor fonduri cu comisioane se supără”, a adăugat guvernatorul BNR. Oficialul BNR a arătat că maturitatea economisirilor este de 3-4-7 luni, în condiţiile în care băncile trebuie să dea şi credite pe termen lung, de până la 30 de ani. Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că sistează de la 1 iunie virarea a 2% din venitul brut al salariaţilor către sistemul de pensii private obligatorii (pilon II), urmând să se ajungă la un nivel al contribuţiei de doar 0,5% în acest an. Guvernul a îngheţat pentru anul trecut la 2% contribuţia la pensiile private obligatorii, întârziind schema de majorare treptată a contribuţiilor încă din al doilea an de la lansarea sistemului. Pentru 2010, statul a decis în cele din urmă să majoreze contribuţia la pilonul II la 2,5%. În programul iniţial pe care se bazau investitorii la lansarea pilonului II de pensii în România, nivelul contribuţiei la pensiile private obligatorii urma să se majoreze cu 0,5 puncte procentuale în fiecare an, începând din 2009, până ce va ajunge la 6% din salariul brut al participanţilor într-un interval de opt ani.