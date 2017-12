Fondurile pentru tratamentele HIV, pe terminate

Mai multe spitale din ţară, printre care şi Spitalul Victor Babeş din Capitală, rămân fără bani la sfârşitul lunii iunie. Banii alocaţi în al doilea trimestru al anului pentru tratamentul persoanelor infestate cu HIV sunt pe terminate, iar medicamentele acoperă necesarul doar pentru încă două, trei săptămâni, potrivit reprezentanţilor Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate cu HIV/SIDA (UNOPA). „Din punctul de vedere al banilor sunt spitale care îşi fac deja probleme pentru că la sfârşitul lunii vor rămâne fără bani şi medicamente. De exemplu Victor Babeş din Bucureşti nu mai are bani pentru tratamente, iar medicamentele se termină în două, trei săptămâni. Această situaţie este în toată ţara, doar că unele centre mai au bani pentru câteva săptămâni în plus. Nu e o noutate acest lucru. Banii au fost alocaţi pentru aprilie, mai şi iunie”, au declarat reprezentanţii UNOPA. Potrivit sursei citate, Ministerul Sănătăţii a găsit bani pentru a plăti timp de o lună programul. „Vrem ca ministrul Nicolăescu să ne spună ce soluţie a găsit pentru a intra bani în teritoriu. Am vorbit la Ministerul Sănătăţii şi se pare că au mai găsit nişte bani, dar nu foarte mulţi, pentru a plăti timp de o lună programul pe HIV, bani care trebuie aprobaţi în Guvern. Pentru partea a doua a anului 2013 ne bazăm foarte mult pe o creştere la rectificarea bugetară, pentru că pe programul de HIV bugetul nu este acoperit. Mi s-a spus că se vor găsi soluţii chiar şi până la rectificarea bugetară, dacă aceasta întârzie”, au adăugat reprezentanţii UNOPA.