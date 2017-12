Fondurile UE, blocate; Ministerul lucrează la regulament de... 10 ani!

De când se vorbește în România despre fondurile europene, auzim aceeași placă: banii nu s-au cheltuit, lucrăm la un ghid al solicitantului, de vină este greaua moștenire. Dacă te gândeai cumva că tehnocrații or să rezolve ceva, ultima declarație a ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, (care seamănă izbitor cu afirmațiile predecesorilor lui politici) te îndeamnă să-ți pui pofta-n cui. La întrebarea "de ce actualul Guvern nu a cheltuit banii comunitari destinați României", ministrul Fondurilor Europene a răspuns cu tradiționalele scuze: "La preluarea mandatului mi-am fixat două direcții de acțiune: pe de o parte să deblocăm situațiile din trecut, ca să dăm drumul la finanțare, iar pe de altă parte să punem pe picioare un mecanism simplu și funcțional de atragere de fonduri, din programarea actuală, pentru un impact cu bătaie lungă. Am preluat un minister aflat la intersecția multor tipuri de probleme - un sistem IT deficitar, un sediu sub semnul întrebării, contracte frauduloase, percepții negative, reclamații. Cu o mână a trebuit să controlăm crize și urgențe repetate, iar cu cealaltă - să atragem banii europeni atât de necesari dezvoltării României. Am găsit câteva noduri gordiene și am făcut pași importanți pentru dezlegarea fiecăruia".

Ca și ceilalți miniștri, tehnocratul se concentrează pe lansarea apelurilor pentru viitoarea perioadă de programare, sperăm că nu cu aceleași rezultate ca până acum. "Sunt 39 de apeluri lansate, cu o alocare de peste 13 miliarde de euro - aproape jumătate din alocare. Repet: primim proiecte pentru jumătate din bugetul 2014 - 2020. Cele mai multe dintre aceste ghiduri au fost lansate/deblocate în cele 100 de zile de mandat. Optimizăm fiecare cent: plecăm de la realitatea din teren și finanțăm proiectele cu viziune integrată - de aceea lucrăm în echipă cu alte ministere: Sănătate, Muncă și Protecție Socială, Educație, Mediu de Afaceri, Mediu. Intervenim asupra sărăciei - fenomen care afectează 40% din populația României - într-o manieră integrată și cu totul nouă în cei 26 de ani de guvernare post-decembristă", a mai afirmat ministrul. Dacă n-am fi auzit aceleași principii enunțate cu alte cuvinte și cu zero rezultate, poate am fi crezut astfel de vorbe. Acum așteptăm doar fapte...