Ford cu ITP fals

11:13:04 / 20 Martie 2014

In Europa nu ai voie

Nicaieri in Europa nu poti sa ai o masina inmatriculata in alta tara decat tara unde domiciliezi! O poti tine maximum 3 luni cu numere straine, dupa care esti OBLIGAT sa o inmatricuezi acolo unde locuiesti! Este absolut normal, logic, ca taxele pe care le platesti sa ajunga acolo unde locuiesti. In Romania este gresit ca sa ai o masina inmatriculata in Bulgaria, daca depaseste 3 luni de cand ai adus-o.