Forest Whitaker primeşte scuze oficiale

Propietarul unui supermagazin din Manhattan i-a cerut în mod oficial scuze actorului american Forest Whitaker care a fost reţinut de serviciul de pază şi percheziţionat fiind suspectat de furt. Anthony Galofaro, r Milano Market, a menţionat că angajatul care l-a indicat pe celebrul actor drept hoţ nu mai lucrează în compania sa. Bărbatul cu pricina, care era angajat al supermagazinului de mai multă vreme, şi-a cerut la rândul său scuze. Anthony Galofaro se jură că incidentul nu este unul rasial, dar că în ultima vreme compania şi angajaţii săi s-au confruntat cu un val fără precedent de furturi.

Forest Whitaker, în vârstă de 51 de ani, laureat al premiului Oscar pentru rolul dictatorului Idi Amin în lungmetrajul „The Last King of Scotland”, nu a vrut să cheme poliţia după umilitorul incident pentru că i-a fost milă de angajatul care a făcut greşeala să-l indice drept hoţ, fiind clar că acesta urma să-şi piardă slujba. Incidentul oricum nu a trecut neobservat şi în scurt timp presa de la New York a relatat despre „greşeala sinceră” a angajaţilor supermagazinului, aşa cum s-a apărat conducerea în comunicările oficiale. Forest Whitaker a acceptat scuzele şi a rugat conducerea supermagazinului să se asigure că pe viitor toţi clienţii săi se vor bucura de tratament public egal şi corect.