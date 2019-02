Forfotă în PNL: Liderii filialelor, chemați la centru

19:53:38 / 05 Februarie 2019

Delirium tremens !

Sica Mandolina , bate campii de prea multa vreme si nimeni din partid nu are luciditatea si curajul sa-i spuna sa revina la realitate . Aceste sondaje sunt de fapt manipulari ordinare , din bani publici , cu stirea lui Orban , pentru prostirea electoratului mai intai , si apoi pentru prostirea adversarilor acestuia din PNL , care doresc schimbarea sa . De fapt , PNL-ul nu poate trece peste14-15 % din optiuni , acum cand alegatorii de dreapta au varianta mai interesanta a USR-PLUS , cum de altfel nici PSD-ul nu poate cobori sub 30 % , in cazul in care nu se va rupe in doua grupari adverse pana in primavara sub presiunile partidului lui Ponta . Oricum am lua-o , PNL-ul se va prabusi iremediabil , dupa alegerile din 2019-2020 , ca urmare a lipsei reformelor din interior si datorita coruptiei liderilor , care voteaza continuu alaturi de PSD in chestiuni penale si pentru pensii speciale , iar apoi liberalii , vocali pana la lesin , striga in cele patru zari ca ei reprezinta opozitia si ca vor sa ia locul PSD-ului , cu rablagitul Orban prim-ministru ...