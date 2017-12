Formarea profesioniştilor în urgenţe medicale

Azi va fi lansat un program de formare profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii. Este cel mai nou program al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, potrivit unui comunicat al Fondului Social European. Proiectul care se va derula pe o perioadă de trei ani, ianuarie 2011 - 31 octombrie 2013, creează o platformă de resurse unică în România la acest moment pentru sectorul de activitate medical şi are drept scop formarea, la standarde europene, a 800 de medici şi asistenţi medicali din serviciile de urgenţă şi din specialităţile implicate în rezolvarea unor urgenţe medicale inclusiv cele cardiovasculare, traumatice şi pediatrice. „În urma unui studiu efectuat de universitatea noastră pe un eşantion de o sută de medici de urgenţă şi de alte specialităţi s-a observat nevoia de instruire continuă în acest domeniu medical foarte important, vital pentru viaţa pacientului. Urgenţele medicale constituie, poate, cea mai importantă ramură medicală din perspectiva faptului că primul contact al unui pacient cu sistemul medical este foarte probabil să fie prin intermediul medicinei de urgenţă. (...) Proiectul are drept scop final salvarea de vieţi prin creşterea competenţelor acestor categorii profesionale la standarde europene, care vor putea avea acelaşi nivel de pregătire cu orice coleg din marile spitale ale Europei”, a declarat managerul proiectului, conf. univ. dr. Dan Zaharia. Cei implicaţi în derularea proiectului susţin că medicii, în special cei tineri, sunt motivaţi să înveţe să folosească în activitatea curentă mijloacele moderne de informare şi instrumente care să le uşureze şi organizeze munca, în vederea oferirii unor servicii medicale de calitate pacienţilor şi a unui management sanitar la nivel european. La rândul său, coordonatorul de formare din cadrul proiectului, conf. univ. dr. Diana Cimpoeşu, a declarat că competenţele profesionale la standarde europene pentru medicii şi asistenţii medicali care intervin în situaţii medicale de urgenţă din toată ţara constituie un obiectiv pe cât de îndrăzneţ, pe atât de important pentru sănătatea românilor. „Pentru atingerea acestui obiectiv am selectat o echipă de experţi recunoscuţi pentru exigenţele şi experienţa lor în domeniu. (...) Pentru că dorim să avem continuitate, programul de formare continuă va începe cu cei 800 de medici şi asistenţi care au deja o pregătire în domeniu dobândită prin programe anterioare de formare, dar va continua şi pentru ceilalţi colegi şi se va diversifica şi adapta contextului internaţional de pregătire profesională în domeniu”, a precizat coordonatorul de formare din cadrul proiectului.