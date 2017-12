Formaţia Coldplay, favorita ediţiei din 2008 a Q Awards

Trupa britanică a primit două distincţii în cadrul galei Q Awards de la Londra, pentru Cel mai bun album pentru “Viva La Vida or Death And All his Friends” şi pentru Cea mai bună interpretare live. Ridicînd premiul pentru cel mai bun album, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a prevenit spectatorii din public că urmează să-i plictisească la culme, după care a ţinut un discurs de mulţumire foarte incoerent. La un moment dat, a declarat că trupa Coldplay este “cea mai bună trupă din lume”, după care a adăugat cu timiditate: “Ei bine, nu sîntem chiar cea mai mare trupă. U2 este în vacanţă. Radiohead este în vacanţă!”. Cînd Chris Martin s-a întors să primească premiul pentru cea mai bună interpretare live din lume, a spus: “Nu cred că sîntem cei mai buni din această sală, cu atît mai puţin din lume”.

Cîntăreaţa galeză Duffy a cîştigat premiul pentru Cel mai bun debut, în timp ce trupa Keane a fost recompensată cu premiul pentru Cel mai bun cîntec de revenire în activitate, pentru “Spiralling”. Au fost onoraţi şi artiştii veterani Grace Jones, care a fost declarată Q Idol şi Glen Campbell, cîştigător al Premiului legendelor. Trupa Cocteau Twins a fost recompensată cu Premiul pentru inspiraţie, iar chitaristul şi vocalistul de la Pink Floyd, David Gilmore, a fost onorat cu Premiul pentru contribuţia extraordinară adusă muzicii. Acesta a dedicat premiul colegului de trupă, Richard Wright, care a decedat luna trecută. Trupa Kaiser Chiefs a oferit trofeul primit pentru Cel mai bun turneu live managerului lor de turneu, spunînd că el a fost singura persoană care a reuşit să-i trezească sistematic la ora cinci dimineaţa şi să-i urce în avion. Videoclipul “A Punk” al formaţiei Vampire Weekends a fost votat Cel mai bun videoclip de către cititorii revistei “Q”, dar trupa din New York a pierdut la categoria Cel mai bun nou artist în faţa trupei The Last Shadow Puppets, proiectul independent al lui Alex Turner, starul trupei Arctic Monkeys. Trupa Ting Tings a fost nominalizată la trei categorii, dar nu a primit niciun premiu.

Atît nominalizaţii, cît şi cîştigătorii au fost aleşi de către cititorii revistei muzicale lunare “Q”. Acceptînd premiul pentru cel mai bun cîntec, solistul Tom Chaplain al trupei Keane a declarat: “Am citit o recenzie a albumului nostru în revista “Q” şi, în mod ironic, singura piesă care nu le-a plăcut a fost “Spiralling”. Le mulţumesc cititorilor că nu au fost de acord cu redactorul revistei”.