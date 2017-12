Formaţia heavy metal WASP concertează în România

Formaţia americană heavy metal WASP va susţine un concert la Bucureşti, pe 16 noiembrie, potrivit organizatorilor evenimentului, Promusic Production şi Maximum Rock. Grupul va reveni în România după ce, în 2006, a susţinut un concert la Cluj-Napoca. Concertul de la Bucureşti va promova un nou material discografic al trupei, albumul „Babylon\", care va fi lansat pe 12 octombrie. Locul de desfăşurare a concertului din capitală, precum şi celelalte amănunte legate de eveniment urmează să fie anunţate în curînd.

WASP este una dintre cele mai cunoscute formaţii americane de heavy metal. Formată în 1982, de Blackie Lawless, trupa are la activ 13 materiale discografice ce au propulsat-o în cele mai importante topuri muzicale din Europa şi America. Hituri precum „I Wanna Be Somebody\", „Forever Free\" şi „Wild Child\" au strîns sute de mii de fani în jurul formaţiei, făcînd posibile numeroase concerte sold-out. În prezent, trupa este formată din Blackie Lawless - voce, chitară, Doug Blair - chitară, Mike Duda - bas şi Mike Dupke - tobe.