Formaţia No Doubt, sensibilă la criticile fanilor

Trupa americană No Doubt a retras videoclipul piesei ”Looking Hot”, la scurt timp după ce îl lansase pe internet, întrucât a primit numeroase critici şi a fost considerat ofensator la adresa culturii amerindiene. Solista Gwen Stefani şi colegii ei de trupă au postat, sâmbătă, pe site-ul grupului, un mesaj în care şi-au cerut scuze pentru acel videoclip, lansat vineri. Deşi videoclipul a fost deja şters de pe YouTube, jurnaliştii de la E! Online au apucat să îl vadă şi spun că în acele imagini, Gwen Stefani poartă un costum tradiţional, specific triburilor indiene din America de Nord, în timp ce basistul Tony Kanal joacă rolul unui bărbat dintr-un astfel de trib, care o ajută pe cântăreaţă să scape de cei doi cowboy care o capturaseră, interpretaţi de Adrian Young şi Tom Dumont, ceilalţi doi membri ai trupei No Doubt. În videoclip apar multe corturi şi multe pene.

După ce utilizatorii au criticat videoclipul pe YouTube, trupa No Doubt a decis retragerea acestuia. ”Ca trupă multirasială, principiile noastre fundamentale se bazează atât pe diversitate, cât şi pe respectul faţă de celelalte culturi. Nu am intenţionat niciodată ca noul nostru videoclip să ofenseze, să nedreptăţească sau să trivializeze populaţiile de nativi americani, cultura şi istoria lor. Deşi ne-am consultat cu câţiva prieteni amerindieni şi experţi în studii amerindiene de la Universitatea California, acum am înţeles că i-am ofensat pe aceşti oameni. Acesta este principalul nostru motiv de îngrijorare şi am decis să retragem videoclipul, imediat. Acel tip de muzică, ce ne-a inspirat atunci când am înfiinţat trupa şi comunităţile noastre de prieteni, rude şi fani au fost construite pe respect, unitate şi acceptarea celor din jur. Prezentăm scuze sincere comunităţii amerindienilor şi tuturor celorlalte persoane ofensate de acest videoclip. Ofensarea unor persoane pur şi simplu nu reprezintă ceea ce suntem noi”, se afirmă în comunicatul postat pe site-ul trupei No Doubt.

Nu se ştie deocamdată dacă piesa ”Looking Hot” va beneficia de un nou videoclip. Piesa este cea de-a doua lansată după ”Settle Down”, de pe albumul ”Push and Shove”, primul material de studio lansat de trupa No Doubt în ultimul deceniu, ce a debutat pe locul al treilea în topul Billboard 200, în luna septembrie.