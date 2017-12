Formaţia The Who scoate un nou album

După ce în 2013 a susţinut un turneu în care a interpretat integral dublul album „Quadrophenia”, din 1973, trupa The Who plănuieşte înregistrarea unui nou material discografic, pentru care chitaristul trupei a compus nu mai puţin de 90 de cântece. Solistul Roger Daltrey a afirmat că Pete Townshend, chitaristul trupei, a păstrat stilul legendar al formaţiei. „Pregătirea înseamnă să găsesc acele cântece în care mă pot regăsi din punct de vedere emoţional. Pete este mai puţin aventuros decât mine (...), dar i-am spus: „Uite, putem pregăti un album jazz, chiar dacă am rămas numai noi doi, încă este The Who””, a declarat Roger Daltrey. „Este o relaţie simbiotică ce se reflectă în muzică, între noi doi, deşi la început am fost patru. O să vedem ce se întâmplă”, a mai spus acesta, adăugând că turneul din 2015 va fi şi ultimul. „Fără îndoială vom porni în turneu în 2015, acesta va fi şi ultimul. Nu vor fi şi ultimele concerte, ci ultimul turneu, deoarece drumurile ne omoară. Avem nevoie de şase luni să ne revenim. Turneul Quadrophenia m-a terminat, a fost ca şi cum aş fi boxat zece runde cu Mike Tyson”, a spus solistul formaţiei, în vârstă de 69 de ani.

The Who este una dintre cele mai importante trupe de muzică rock ale tuturor timpurilor, renumită pentru albumele conceptuale „Tommy” şi „Quadrophenia”, precum şi pentru hituri ca „My Generation” şi „Won’t Get Fooled Again”. În formula ei originală, alcătuită din Pete Townshend (chitară), Roger Daltrey (voce), John Entwistle (bas) şi Keith Moon (tobe), formaţia a activat de la formarea sa, în 1964, până în 1978, anul morţii lui Keith Moon. În acest interval, rockerii de la The Who au devenit faimoşi şi au lansat majoritatea albumelor de studio. Moartea neaşteptată a lui Keith Moon a marcat intrarea în declin, urmând încă două albume de studio, la începutul anilor '80, cu toboşarul Kenny Jones. În afara înregistrării unui cântec în scopuri caritabile în 1991, formaţia The Who s-a reunit doar pentru concerte şi turnee sporadice, Townshend, Daltrey şi Entwistle fiind acompaniaţi de diverşi instrumentişti. După moartea lui John Entwistle, în 2002, cei doi membri supravieţuitori nu au renunţat la ideea de a înregistra albume de studio, primul dintre acestea intitulându-se „Endless Wire” şi apărând în anul 2006.