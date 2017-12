Formaţiune stâncoasă rară, distrusă de cercetaşi americani

CÂND NU-I CAP, VAI DE... PEISAJ Din exces de zel, o întâmplare de peste Ocean a făcut înconjurul lumii. O formaţiune stâncoasă spectaculoasă, veche de aproape 200 de milioane de ani, aflată în Parcul Naţional Goblin Valley din statul Utah, a fost distrusă de trei lideri ai unei organizaţii de tineret americane - Boy Scouts of America (Organizaţia cercetaşilor americani). Formaţiunea stâncoasă avea o vechime de aproape 200 de milioane de ani, însă liderii acestei organizaţii care au distrus-o au spus că acea stâncă reprezenta un pericol iminent pentru turişti. Cei trei bărbaţi, care şi-au filmat fapta şi au postat apoi înregistrarea pe o pagină de Facebook, ar putea fi puşi sub acuzare de justiţia americană. O copie a acelei înregistrări a fost postată deja pe site-ul YouTube, de jurnaliştii de la publicaţia ”Salt Lake Tribune”.

Unul dintre bărbaţi, Glenn, este filmat în timp ce încearcă să împingă una dintre formaţiunile stâncoase care alcătuiesc specificul acestui parc naţional american, cunoscute sub denumirea de goblins, în traducere „spiriduş“. Atunci când Glenn a constatat că nu poate să mişte acea stâncă, bărbatul care filma scena i-a sugerat să o clatine. Glenn şi-a schimbat poziţia şi a început să împingă din nou. După doar câteva secunde, soclul delicat care susţinea acea rocă spectaculoasă a cedat, iar întreaga formaţiune s-a prăbuşit. ”Am modificat parcul Goblin Valley”, spune unul dintre cei trei bărbaţi în acea înregistrare, îndemnându-i pe ceilalţi doi să salute această reuşită prin strigăte de bucurie. ”O nouă Goblin Valley există de acum înainte, cu această rocă de aici, de jos”, a continuat tânărul, arătând spre stânca prăbuşită. ”Un copil ar fi putut să treacă pe aici şi ar fi putut să moară”, a continuat cameramanul. ”Glenn i-a salvat viaţa, înlăturând această stâncă din calea lui. Aşadar, totul se rezumă la salvarea unor vieţi, aici, în Goblin Valley”, a mai spus el.

Contactat de jurnaliştii publicaţiei ”Salt Lake Tribune”, Glenn Taylor, bărbatul care a distrus formaţiunea stâncoasă, şi-a menţinut punctul de vedere, spunând că a crezut că îndeplineşte o datorie civică, deşi şi-a exprimat regretul că nu a contactat mai întâi un paznic al parcului. Potrivit postului de televiziune Fox13, cei trei bărbaţi se aflau într-o excursie, atunci când s-a produs incidentul. Procuratura din regiunea Emery intenţionează să îi pună sub acuzare, caz în care statul de lider al lui Glenn Taylor în rândul organizaţiei cercetaşilor americani va fi revocat.

SĂ RESPECTĂM NATURA... ”Spiriduşul” pe care cei trei tineri l-au distrus, cunoscut şi sub numele de ”hoodoo”, în traducere ghinion sau piază rea, este o formaţiune stâncoasă care se formează atunci când o rocă mai tare ajunge deasupra unei roci mai moi. Pe parcursul a milioane de ani, roca mai tare de deasupra o protejează pe aceea mai moale de sub ea. Materialul mai moale se erodează, generând formaţiuni stâncoase spectaculoase, de forma unor turnuri şi creneluri. Rocile din parcul Goblin Valley datează din perioada Jurasicului târziu şi au o vechime de cel puţin 160 de milioane de ani.

Într-un comunicat remis site-ului The Huffington Post, Deron Smith, directorul de PR al Boy Scouts of America (BSA), a subliniat obiectivul principal al acestei organizaţii, de a-i învăţa pe membrii săi să adopte un comportament respectabil în natură. ”Suntem şocaţi şi dezamăgiţi de acest comportament reprobabil. Timp de peste un secol, organizaţia Boy Scouts of America a fost un lider în domeniul conservării naturii. Îi învăţăm pe cei 2,6 milioane de membri tineri şi pe cei 1,1 milioane de membri adulţi ai noştri, care petrec cumulat peste 5,5 milioane de nopţi în natură, principiul ”Nu lăsaţi nicio urmă”. Acest principiu marchează angajamentul nostru de a menţine integritatea şi caracterul peisajului natural şi a tuturor vieţuitoarelor. Acţiunile izolate ale acestor indivizi sunt absolut contrare faţă de convingerile noastre şi faţă de principiile pe care le promovăm. Vom analiza această chestiune şi vom lua decizia cea mai potrivită”, se afirmă în acest comunicat.