Formula 1 pe asfalt, în aer şi pe apă!

Noul sezon estival va fi deschis la Constanţa de o demonstraţie a pilotului de formula 1, David Coulthard, urmată în luna iunie de o etapă a campionatul mondial de acrobaţie aeriană şi se va încheia cu un formula 1...pe apă, a anunţat ieri, primarul Constanţei, Radu Mazăre, aflat pe aerodromul Tuzla, cu ocazia lansării competiţiei „Mamaia World Elite Aerobatic Formula”. Evenimentul aeronautic internaţional va avea loc în perioada 10- 12 iulie, pentru a exista un grad de vizibilitate maximă. „Anul acesta vom organiza prima competiţie de acrobaţie aeriană, organizată sub egida Federaţiei Aeronautice Internaţionale, din România. Este o competiţie la care vor participa şapte dintre cei mai buni piloţi din lume, reprezentînd Spania, Rusia, Franţa, SUA, Anglia, România şi Ungaria. Fiecare dintre aceşti piloţi deţine cel puţin un trofeu în campionatul mondial sau naţional de acrobaţie aeriană. Se va desfăşura într-o locaţie foarte restrînsă, de doar un kilometru cub, ceea ce înseamnă că va fi mult mai uşor de urmărit!”, a adăugat Radu Mazăre.

La mediatizarea evenimentului, alături de primarul Constanţei s-a aflat Jurgis Kairys, mutiplu campion mondial la acrobaţie aeriană freestyle care s-a implicat în materializarea acestui eveniment de excepţie. „Cei şapte piloţi vor încerca să realizeze cel mai bun timp în acrobaţiile pe care le vor executa. Spectatorii de pe plaja din Mamaia vor putea viziona pe un ecran, atît informaţiile legate de rezultatele competiţiilor dar şi despre manevrele aeriene desfăşurate. În cazul freestyle, timpul manevrelor aeriene este unul fix, de trei minute, în care atît pilotul cît şi avionul îşi vor exersa potenţialul la maximum. Juriul va aprecia atît detaliile tehnice ale acrobaţiilor cît şi impresia produsă. Un alt aspect de senzaţie vor fi momentele cînd competitorii vor zbura foarte aproape de nivelul mării, la 50 metri! Pentru piloţi va fi o muncă foarte grea: ei vor desfăşura manevre foarte precise şi, în acelaşi timp, foarte dinamice, cît mai aproape de limitele timpului şi al ariei de zbor. Este un concept nou şi foarte captivant pentru public care va deveni parte a acestui joc. Un alt obiectiv al evenimentului va fi antrenarea piloţilor români care vor fi pregătiţi să completeze elita aerobatică a lumii. ”, a spus Jurgis Kairys. Competiţia este organizată de compania constănţeană Regional Air Services- Aerodrom Tuzla şi Jurgis Kairys cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa. Conform declaraţiilor directorului Aerodromului Tuzla, Mugurel Toma, toată baza de operare şi tot suportul tehnic al spectacolului aerian sînt oferite de Regionale Air Service- Aerodromul Tuzla.

Trei spectacole de talie mondială plătite la Constanţa... doar din taxa de barieră!

Referitor la costurile acestor evenimente de talie mondială care îi vor captiva pe turiştii şi telespectatorii din întreaga ţară ce vor urmări la televizor spectacolul aerian de la Mamaia, Radu Mazăre a precizat: „Exact în momentele acestea de criză, ca să eviţi să intri pe o pantă descendentă trebuie să te străduieşti să găseşti mijloace ca să faci lucrurile să funcţioneze chiar cu o mai mare viteză şi o mai mare spectaculozitate decît în vremuri normale. Peste tot se caută să se dinamizeze atît economia cît şi turismul. Dacă noi am da înapoi acum am intra pe o pantă descendentă din care ne-ar fi foarte greu să ieşim. Dacă facem un calcul total, nu sînt nişte sume fabuloase cele pe care primăria le cheltuieşte în acest sens. Vă reamintesc că toţi banii din mult hulita taxă de barieră vin către aceste evenimente. Pentru prezenţa lui David Coulthard, primăria nu cheltuieşte nimic- aşa sîntem noi, băieţi isteţi- pentru competiţia aviatică plătim aproximativ 450. 000 euro iar pentru cea de pe apă, cam 500.000 euro. Pentru cele trei prezenţe de top, maşini, avioane, bărci, cheltuim pînă la 1 milion de euro, cam aceeaşi sumă provenită de la taxa de barieră!”, a declarat Radu Mazăre. Pasionat renumit al sporturilor extreme, edilul Constanţei nu a avut nici o reţinere să testeze personal senzaţiile pe care le încearcă un pilot în timpul acrobaţiilor aeriene. De la gînd la fapt a fost doar un pas în carlinga unui avion YAC 52, condus de Ion Postolache, pilot experimentat care a făcut parte din lotul naţional de acrobaţii aeriene şi totodată unul din directorii Aeroclubului Român. După mai mult de jumătate de oră petrecută printre lupinguri, tonouri, ranversări şi zbor cu avionul întors, la revenirea pe aerodrom, Mazăre a declarat rîzînd cu poftă: „ Mulţi se aşteaptă acum să vadă dacă îmi tremură planetarele. Cu certitudine, este mult mai spectaculos avionul dar nu te solicită fizic aşa cum te solicită zmeul. E super spectaculos, dar rămîn tot la pasiunea mea, la apă!”