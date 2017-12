Formula 1: Record de curse în 2015

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a dat publicităţii, astăzi, calendarul Campionatului Mondial de Formula 1, ediţia 2015, care prevede un număr record de curse, 21, una în plus faţă de precedentul record, înregistrat în 2012. Cele 19 Grand Prix-uri care au compus sezonul 2014 vor rămâne şi în programul de anul viitor. În plus se va disputa Marele Premiu al Mexicului (pe Autódromo Hermanos Rodríguez din Ciudad de Mexico), o revenire după 23 de ani, şi Marele Premiu al Coreei de Sud (Yeongam), întrerupt după ediţia din 2013. În ceea ce priveşte această ultimă cursă, neconfirmată sută la sută încă, ea a fost mutată din toamnă primăvara, fiind acum etapa cu numărul 5. Sezonul începe şi se termină la fel ca în acest an, la Melbourne, respectiv Abu Dhabi. Tot în vederea viitoarei ediţii a CM de F1, FIA a renunţat la dublarea punctelor pentru ultima etapă, aşa cum s-a întâmplat în 2014. Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 este următorul: 15 martie - Marele Premiu al Australiei; 29 martie - Marele Premiu al Malaysiei; 12 aprilie - Marele Premiu al Chinei; 19 aprilie - Marele Premiu al Bahrainului; 3 mai - Marele Premiu al Coreei de Sud (neconfirmat); 10 mai - Marele Premiu al Spaniei; 24 mai - Marele Premiu al Principatului Monaco; 7 iunie - Marele Premiu al Canadei; 21 iunie - Marele Premiu al Austriei; 5 iulie - Marele Premiu al Marii Britanii; 19 iulie - Marele Premiu al Germaniei; 26 iulie - Marele Premiu al Ungariei; 23 august - Marele Premiu al Belgiei; 6 septembrie - Marele Premiu al Italiei; 20 septembrie - Marele Premiu al statului Singapore; 27 septembrie - Marele Premiu al Japoniei; 11 octombrie - Marele Premiu al Rusiei; 25 octombrie - Marele Premiu al SUA; 1 noiembrie - Marele Premiu al Mexicului; 15 noiembrie - Marele Premiu al Braziliei; 29 noiembrie - Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi.