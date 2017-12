Formula 1, șocată de retragerea lui Rosberg

Conducătorul Formulei 1, Bernie Ecclestone, s-a declarat șocat să afle că germanul Nico Rosberg, proaspăt campion mondial, și-a anunțat retragerea. „Am luat seara trecută (n.r. - joi) cina cu președintele echipei Mercedes, Toto Wolff, și, bineînțeles, nu mi-a spus nimic. A fost un mare șoc și pentru mine. Are nevoie de mai mult timp pentru a-și cheltui banii, asta-i tot”, a spus Ecclestone. El a precizat că și-ar dori să-l vadă pe spaniolul Fernando Alonso în locul lui Rosberg în echipa Mercedes.

JUMĂTATE DINTRE PILOŢII DE FORMULA 1 VOR SĂ OCUPE LOCUL LĂSAT LIBER DE NICO ROSBERG

Fostul pilot de Formula 1 Niki Lauda, în prezent preşedinte executiv al echipei Mercedes, a declarat duminică faptul că jumătate dintre piloţii de Formula 1 sunt interesaţi să ocupe locul lăsat liber de campionul mondial Nico Rosberg. „Practic, jumătate de Formula 1 a aplicat pentru a fi pilot Mercedes. Telefonul meu sună continuu. Nu este uşor să-l înlocuim pe Rosberg, mai ales că ceilalţi piloţi de top au semnat deja prelungirea contractelor. În plus, miza pe un tânăr este riscantă, nu ştiu cât de puternic poate deveni. Trebuie să analizăm foarte bine pe mâinile cui dăm cel mai bun monopost din F1. Avem nevoie de un pilot pentru primele teste din februarie, cred că vom decide chiar mai devreme. Din punctul meu de vedere, ar fi ideal să luăm o decizie înainte de încheierea anului. Am fost prinşi pe nepregătite. Am fost şocat de plecarea lui Rosberg. Nu mă aşteptam, nimeni de la Mercedes nu şi-a imaginat că va renunţa. La început, nici nu l-am crezut pe Nico, am zis că e o glumă”, a spus Lauda.

Austriacul Niki Lauda (67 de ani) a fost triplu campion mondial de Formula 1, ultimul trofeu venind în 1984, după ce a revenit asupra retragerii și după ce suferise un accident foarte grav în 1976, care l-a lăsat pe viață cu fața afectată.

Neamţul Pascal Wehrlein (22 de ani), pilot de rezervă la Mercedes, care a concurat pentru Manor în acest an, este una dintre soluţiile pentru înlocuirea lui Nico Rosberg. Dar tânărul Max Verstappen este considerat principalul favorit, deşi este sub contract cu Red Bull. Foştii campioni mondiali Sebastian Vettel (Ferrari) şi Fernando Alonso (McLaren-Honda) se află printre numele menţionate de presa de specialitate.

