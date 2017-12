Formula matematică a clătitelor perfecte

Deşi părea greu de crezut că ar exista aplicaţii ale ştiinţelor în gastronomie, matematicianul Ruth Fairclough a răspuns acestei provocări, elaborînd o formulă matematică complexă pentru a-i ajuta pe maeştrii bucătari să prepare clătitele perfecte. Ruth Fairclough, care are 34 de ani şi este lector în matematică şi statistică la Universitatea Wolverhampton, a lucrat la elaborarea acestei formule deoarece cele două fiice ale sale adoră să mănînce clătite. În opinia lui Ruth Fairclough, formula clătitelor perfecte este următoarea: 100 - [10L - 7F + C(k - C) + T(m - T)]/(S - E). În această formulă, L reprezintă numărul numărul nodulilor din unt, iar litera C este consistenţa lui, F reprezintă numărul mişcărilor de amestecare a compoziţiei, k este consistenţa ideală, iar T reprezintă temperatura tigăii. Temperatura ideală a tigăii este dată de litera m, S reprezentînd intervalul de timp petrecut de compoziţie în aer liber înainte a de fi pusă în tigaie, iar E este timpul petrecut de clătita preparată înainte de a fi mîncată. Cu cît scorul obţinut este mai apropiat de 100, cu atît clătitele sînt mai bune. Ruth Fairclough susţine că temperatura de preparare este unul dintre cele mai importante elemente, alături de prepararea unei compoziţii gustoase. Amestecul trebuie lăsat să stea timp de 20 de minute, pentru ca făina să aibă suficient timp să fie absorbită de lapte. Tigaia trebuie să aibă o dimensiune medie.