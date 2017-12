Fornetti iese din insolvență

Fornetti România şi-a îndeplinit obligațiile asumate faţă de creditorii, băncile și partenerii incluși în planul de reorganizare, astfel că, în următoarele opt săptămâni, administratorii judiciari vor propune închiderea procedurii de insolvență, a anunţat ieri lanţul de patiserii. „Suntem pe un trend pozitiv în 2015 - vânzările au crescut cu până la 15%, am deschis 70 de magazine noi și am investit în modernizarea celor existente“, se arată într-un comunicat al companiei. În ianuarie, Fornetti anunța că a încheiat 2014 pe plus, după vânzări de 100 milioane lei. Compania are peste 400 de angajați și a intrat în incapacitate de plată la finele lui 2011.