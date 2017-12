Forţa Civică are propuneri pentru funcţiile de preşedinte şi premier

Rămas încă sub vraja lui Traian Băsescu, preşedintele Forţei Civice, fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu, s-a trezit în dimineaţa de după alegeri spunând: “Am înfrânt”. Cum rezultatul votului obţinut prin defuncta ARD îi dă speranţe, Ungureanu a declarat, vineri, că formaţiunea pe care o conduce va prezenta în scurt timp propuneri pentru candidatura la Preşedinţie şi pentru funcţia de şef al Guvernului, afirmând că FC are dreptul şi obligaţia de a face acest lucru. “Forţa Civică, pentru un partid tânăr care şi-a recompus existenţa începând din septembrie, are patru parlamentari, iar schimbarea statutului în partid parlamentar înseamnă foarte mult. Obiectivul Forţei Civice a fost astfel atins”, a spus Ungureanu. În ceea ce priveşte propunerile despre care vorbea, Ungureanu a spus că până la începutul anului viitor va spune şi numele celor pe care îi vede în frunte României şi a Guvernului. (R.N.)