Forţa de muncă tânără, foarte slab pregătită şi cu pretenţii

Forţa de muncă din industrie este îmbătrânită, circa 80% având vârste de peste 50 ani, iar cei tineri sunt foarte slab pregătiţi şi cu pretenţii salariale mari, a declarat preşedintele grupului Astra, Valer Blidar, acţionar majoritar şi al Băncii Comerciale Feroviara. "Eu nu sunt deloc diplomat, eu când vreau să fluier, fluier! Am în firmele pe care le coordonez circa 90 de tineri ingineri şi economişti, dar selecţia tinerilor e foarte greoaie, vin cu nişte diplome în mână, dar nu ştiu carte deloc", a afirmat, ieri, Blidar, într-o conferinţă de presă. El a arătat că, din circa 2.000 de salariaţi pe care îi are la firmele controlate, aproximativ 80% au vârste peste 50 de ani, iar cei sub 30 de ani reprezintă doar 8%. "Nu mai vrea nimeni să muncească în ţara asta. Nu există nicio politică guvernamentală care să încurajeze meseriile", a atras atenţia Blidar. El a povestit că a încercat să înfiinţeze la Arad o şcoală profesională, cu fonduri proprii, pentru care a primit aprobare anul trecut, dar susţine că reprezentanţii Direcţiei Judeţeane de Învăţământ au convins părinţii să nu îşi înscrie copiii la această instituţie, drept pentru care a renunţat la acest proiect. "Ar fi avut locuri de muncă după terminarea şcolii. Mi se pare că ar fi mai eficient cu şcoală şi meserie decât şomer cu diplomă", a spus Blidar. El consideră că principala vină o au părinţii, întrucât nu ştiu să îşi educe copiii, să îi îndrume şi către şcoli profesionale.