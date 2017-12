Forţe impresionante pregătite să intervină în zonele cu risc de inundaţii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este pregătit să intervină cu 11.000 de angajaţi şi 2.160 de mijloace tehnice în judeţele expuse riscului de inundaţii, a declarat secretarul de stat din cadrul MAI, chestorul Florea Oprea, vineri, la Comandamentul pentru inundaţii convocat la Palatul Victoria. "La MAI (...) s-au constituit echipele operative şi de intervenţie. Forţele şi capabilităţile pe care le avem, operaţionalizate, inclusiv cele de rezervă, unele dintre ele deja execută misiuni. (...) Sunt pregătite inclusiv capabilităţile de reacţie care vizează suportul aerian. (...) Domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea a ordonat să constituim efective de rezervă. La momentul acesta sunt 11.000 de forţe la dispoziţie şi 2.160 de capabilităţi", a declarat secretarul de stat în MAI. Chestorul Florea Oprea a adăugat că, la ora desfăşurării Comandamentului, MAI avea operaţionalizate "grupele operative din judeţele Olt, Dolj, Teleorman, Constanţa, Brăila şi Tulcea" şi că nu fuseseră raportate niciun fel de evenimente majore.

Vicepremierul Liviu Dragnea le-a cerut, vineri, prefecţilor din zonele dunărene şi celor din judeţele aflate sub cod portocaliu hidrologic să ia toate măsurile necesare prevenirii şi intervenţiei pentru diminuarea eventualelor efecte ale inundaţiilor. "Vreau să atenţionez, în primul rând, judeţele dunărene: luaţi foarte în serios evoluţia meteorologică şi hidrologică din orele şi zilele următoare. În al doilea rând, aş vrea să avertizez judeţele care sunt sub cod portocaliu din punct de vedere hidrologic. În special judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Botoşani, Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Constanţa, Tulcea. Dincolo de cursurile mari de apă, din cauza cantităţilor însemnate de ploi, cursuri mici de apă pot ieşi din matcă, cursuri care în timpul verii pot să fie şi secate", a declarat vicepremierul Liviu Dragnea la Comandamentul pentru inundaţii convocat la Palatul Victoria. El a prezentat apoi o serie de măsuri care trebuie luate pentru prevenirea inundaţiilor şi pentru intervenţii în zone cu risc. Între acestea, el a menţionat pregătirea tehnicii şi personalului de la ISU şi pentru consolidarea digurilor. "Dacă este cazul - evacuarea populaţiei; dacă este cazul - căutarea, salvarea persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor; dacă este cazul - înlăturarea, limitarea eventualelor efecte negative; activarea şi instruirea unor grupe mixte constituite din specialiştii ISU judeţene, a secţiilor de gospodărie a apelor, a direcţiilor regionale, serviciile deconcentrate ale ANIF, astfel încât să fiţi în măsură să executaţi misiuni de recunoaştere în zonele cu potenţial de a fi afectate, precum şi în zonele limitrofe; organizarea unor detaşamente formate din 20-30 de subofiţeri care vor putea să fie dislocate imediat în zonele de risc unde se preconizează formarea viiturilor; instituirea permanenţei la sediile primăriilor din zonele vulnerabile aflate sub incidenţa avertizărilor. Repet, prefecţii trebuie să se ocupe de aceste activităţi şi măsuri care trebuie întreprinse de autorităţile locale", a declarat Dragnea.