Forțele Navale, mai bogate cu 133 de soldați profesioniști

09:33:31 / 14 Februarie 2019

soldati profesionisti, ce pompos suna... din 133, cati sunt de fapt femei ? o mare tampenie, femeie pe nava ! cineva o sa ii faca treaba mereu, niciodata nu te poti baza pe ea ! s a umplut armata,politia, de femei, evident, nu pt ca sunt capabile sau au aptitudini, ci pt salariile si beneficiile bugetarilor, care sunt muuult peste veniturile dn sistemul privat... la aparare si interne, femeile nu au cauta decat in contabilitate si medicina, in rest , mananca banii statului degeaba, asta este adevarul ! va placut la parada de ziua Romaniei, cum a cazut dra de la SRI din duba de interventie , chiar in fata presedintelui??? si era doar o parada, unde masina rula cu cca 15-20 km/ora ! chiar nu mai ce face cu banii cei din aparare si interne ???