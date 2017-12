Fortificaţii romano-bizantine descoperite la Hîrşova

Succesiunea cronologică neîntreruptă de aproape opt milenii, în acelaşi spaţiu, îi conferă Hîrşovei un statut cu totul special în rîndul aşezărilor dunărene. Oraşul de astăzi se suprapune peste o aşezare neo-eneolitică şi probabil, peste necropola acesteia, peste cetatea romană, romano-bizantină şi medievală, care a funcţionat aproape două milenii cu tot ce înseamnă un asemenea obiectiv de mare anvergură: necropole, aşezări civile cu caracter rural şi urban.

Regiune cu un bogat potenţial arheologic, Hîrşova nu încetează să incite şi să uimească echipele de cercetători care desfăşoară, anual, campanii de săpături arheologice, în cadrul cărora sînt aduse la suprafaţă, de fiecare dată, importante vestigii. Aflată în plină desfăşurare, campania de anul acesta, de la cetatea Carsium, se axează, sub coordonarea dr. Constantin Nicolae, responsabilul Muzeului Carsium – Hîrşova, pe o descoperire recentă, avînd o semnificaţie cu totul specială pentru fortificaţia antică. Este vorba despre descoperirea accidentală a porţii de intrare în cetatea Carsium, cercetările fiind continuate de arheologi ai Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), alături de o echipă de muncitori pusă la dispoziţia acestora de Primăria Hîrşova, pentru o perioadă de şase luni. Potrivit şefului şantierului arheologic, dr. Nicolae Constantin, vestigiile au fost scoase la lumină în urma unor ample lucrări de excavaţii desfăşurate de Compania Naţională de Investiţii, pe mai multe străzi hîrşovene, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră”. Cîteva puncte au fost urmărite intens, pentru că se aflau în zone cu potenţial arheologic excepţional. Este vorba, în primul rînd, de cele sub care există părţi din cetatea antică şi medievală. În prima parte a lunii iunie, excavaţiile au ajuns pe Strada Unirii din Hîrşova, unde utilajele au fost oprite de ziduri groase de aproape patru metri, imposibil de spart pînă la adîncimea de 1,50-1,70 metri, necesară instalării conductelor de scurgere a apei menajere. O primă evaluare la faţa locului a arătat ca sînt elemente de fortificaţie din perioada romano-bizantină, care necesită o atenţie specială. „După îndepărtarea pămîntului căzut în şanţul făcut de excavator, s-a constatat, cu uimire, ca acesta a nimerit exact pe resturile de la poarta de intrare în cetatea Carsium. Aşa a început cercetarea obiectivului. De fapt, trebuie să spunem că sîntem în faţa unei descoperiri deosebit de importante, nu numai pentru anticul Carsium, cît şi pentru întreaga regiune dunăreană. Pentru cetatea antică, aceasta are o semnificaţie cu totul specială. Mai întîi, pentru că nu cunoaştem nimic despre topografia acesteia. Datele vehiculate, pînă acum, în istoriografia perioadei referitoare la cetatea Carsium, au avut un fundament speculativ, nu s-au bazat pe cercetarea arheologică şi deci, au fost eronate. Cunoscîndu-se resturile de ziduri de pe suprafaţa rezervată de pe malul Dunării, numite generic, cetate, s-a presupus că acolo se afla şi fortificaţia antică. Săpăturile arheologice din ultimul deceniu au infirmat acest punct de vedere. Mai mult, descoperirea fundaţiei unui turn imens sub zidurile medievale ne-a arătat că cetatea romană şi romano-bizantină trebuie căutată chiar în afara perimetrului rezervat”, a explicat şeful şantierului arheologic, dr. Constantin Nicolae. Acesta a mai spus că, anul trecut, au fost descoperite ziduri din acea perioadă dincolo de ultima incintă, care aveau orientarea spre nord, ceea ce indică o posibilă întindere a cetăţii în această direcţie. „Actuala descoperire a confirmat pe deplin bănuielile noastre. Prin urmare, cetatea antică a avut o intindere mult mai mare decît se credea pînă acum şi se plasa cu aprox. 250 de metri spre nord. În al doilea rînd, în noua situaţie se impune reconsiderarea tuturor datelor cunoscute, pînă acum, despre cetatea de la Hîrşova”, a adăugat Constantin Nicolae.

Noi ipoteze ale cercetătorilor privind inscripţia romană descoperită în zidurile cetăţii medievale

Arheologii care continuă cercetările spun că trebuie revăzute toate materialele publicate pînă acum, care, în lipsa unor cercetări de substanţă, au avut o anumită interpretare. Aceştia se aşteaptă să iasă la lumină noi dovezi care să susţină punctele de vedere de ultimă oră. Deosebit de important este faptul că în zidurile cetăţii medievale a fost descoperit un rest de inscripţie romană, publicată cu mai bine de jumătate de secol în urmă, asupra căreia reputatul om de ştiinţă Alexandru Suceveanu a atras atenţia arheologilor acum doi ani, cînd a fost prezentat turnul descoperit în „cetate”. Pe piatră se păstra, la momentul respectiv, inscripţia „D (is) M (anibus) VLPIVS QVAD/RATVS DEC(urio) M(unicipii)”. Se atestă, prin urmare, un personaj aflat în fruntea unui oraş roman avînd rangul de municipiu. S-a presupus, la vremea respectivă, că acesta ar fi fost decurion al municipiului Troesmis (aproape de Turcoaia), singurul oraş de acest tip mai apropiat de Carsium. Noile descoperiri, coroborate cu altele mai vechi, făcute în urmă cu aproape două decenii, într-o necropolă a aşezării antice, aduc o lumină nouă în această direcţie. „Municipiul al cărui nume cade în spărtura inscripţiei nu mai trebuie căutat în altă parte, poate fi chiar Carsium. Şi nu în ultimul rînd, recenta descoperire poate fi valorificată turistic în folosul comunităţii. Deoarece se află chiar în interiorul localităţii, după încheierea cercetării, obiectivul poate - şi trebuie -, restaurat şi redat publicului larg. O astfel de oportunitate va avea, cu siguranţă, un impact major asupra turismului cultural-istoric din întreaga regiune”, a observat arheologul Constantin Nicolae.

Date tehnice despre poarta cetăţii nu pot fi avansate, deocamdată. Cercetătorii sînt siguri, în momentul de faţă, de faptul că a fost flancată de două turnuri în forma literei „U”. Se păstrează ultimul rînd de piatră dintr-o parte a porţii cu o lespede mare pe care s-a circulat, inclusiv cu carele. Materialele arheologice care însoţesc descoperirea nu sînt tocmai numeroase, pentru moment, fapt cauzat şi de intervenţiile moderne (chiar din ultimul secol), cînd zidurile au fost puternic demantelate pentru extragerea pietrei necesare construcţiilor.

Cercetările de la Hîrşova continuă, arheologii MINAC, sprijiniţi de Primăria Hîrşova, cu o echipă de muncitori, aşteptînd ca săpăturile să aducă la lumină întregul obiectiv şi să ofere mai multe informaţii despre poarta de intrare în cetatea Carsium.