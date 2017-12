Fost comandant rus, condamnat pe viaţă în SUA

Un fost comandant militar rus a primit o condamnare pe viaţă în SUA, pentru că a coordonat un atac al talibanilor asupra forţelor americane, în Afganistan, informează site-ul postului Radio Free Europe / Radio Liberte. O curte federală americană l-a declarat vinovat pe Irek Hamidullin, cunoscut ca ”Talibanul rus”, pentru 15 capete de acuzare, printre care finanţarea actelor de terorism ce vizau distrugerea unui avion american şi implicarea în conspiraţia de a folosi arme de distrugere în masă.

Înainte ca un tribunal din Richmond, Virginia, să pronunţe, joi, sentinţa pe viaţă în cazul lui Hamidullin, inculpatul a criticat prezenţa forţelor americane în Afganistan şi a acuzat Guvernul american că îl investighează în loc să se concentreze asupra autorităţilor ruse, potrivit Associated Press. ”Mă acuzaţi de terorism. Asta este o minciună. Fac ceea ce Iisus Hristos ne-a zis să facem”, a declarat Hamidullin, în vârstă de 55 de ani. ”Nu am cunoştinţă de legea voastră. Nu am cunoştinţă de această curte. Le desconsider”, a declarat inculpatul.

Irek Hamidullin este un veteran sovietic de război în Afganistan, care a rămas în ţară şi s-a alăturat grupării Haqqani din regiune, afiliată talibanilor, au declarat procurorii americani. El a coordonat militanţii talibani într-un atac în 2009 asupra poliţiei afgane de frontieră din provincia Khost. Când elicopterele americane au reacţionat la atac, insurgenţii au încercat să le atace cu sisteme antiaeriene. Procurorii americani au solicitat judecătorilor să pronunţe o sentinţă pe viaţă în cazul lui Hamidullin, invocând necesitatea de a proteja cetăţenii. Robert Wagner, avocatul lui Hamidullin, a solicitat o sentinţă de 30 de ani, cu posibilitatea de eliberare condiţionată, şi a declarat că va face recurs la sentinţa pronunţată.

