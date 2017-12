Fost comandat de navă răpus de viciul băuturii

Necunoscutul lovit de tren, la sfârşitul săptămânii trecute, în zona cartierului Faleză Sud-Poarta 6, a fost identificat, ieri, de poliţiştii Postului Transporturi Feroviare (TF) Constanţa. Oamenii legii au stabilit că victima este Cristian Gorescu, de 60 de ani din Constanţa. Din primele cercetări a reieşit că, în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, acesta a stat ascuns în vegetaţia uscată de pe marginea căii ferate şi a aşteptat sosirea unui tren. La ora 23.50, în momentul în care a văzut că se apropie o locomotivă, Gorescu a ieşit din ascunzătoare şi s-a aşezat pe şinele de cale ferată, cu spatele la tren. Mecanicul le-a spus poliţiştilor că l-a observat pe sinucigaş la o distanţă de şase-şapte metri dar nu a putut evita impactul, locomotiva trecând peste trupul acestuia. Anunţaţi prin 112 despre incident, oamenii legii au mers la locul indicat, unde au găsit trupul neînsufleţit al bărbatului, sfârtecat de roţile trenului. Medicii de pe ambulanţa sosită la locul accidentului nu au avut altceva de făcut decât să constate decesul. Poliţiştii nu au găsit asupra acestuia niciun act de identitate pentru a lua legătura cu familia lui.

DEPENDENŢĂ După identificarea lui Cristian Gorescu, poliţiştii au mers la adresa de domiciliu a acestuia care figura în baza de date a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă, dar au avut parte de o surpriză. Vecinii le-au povestit anchetatorilor despre viaţa tristă a lui Gorescu şi a familiei lui. „O vecină ne-a spus că mama lui Gorescu are 84 de ani şi nu mai locuieşte la adresa respectivă de mai bine de 15 ani, după ce a fost nevoită să plece din garsoniera ce a fost cumpărată de altcineva. Pentru că nu avea niciun venit şi trăia sub limita sărăciei, bătrâna venea de două-trei ori pe săptămână la foştii vecini şi cerea mâncare. Oamenii o ajutau de fiecare dată cu ce puteau. Ea le-a zis că fiul ei, care a fost comandat de navă, dar pe care l-a distrus viciul băuturii, a decăzut foarte mult şi depinde numai de ea. Nu era în stare să-şi facă nici măcar un ceai ori să-şi spele o haină, iar mama lui ducea tot greul în spate”, a declarat ag. şef Valentin Hoarţă, şeful Postului de Poliţie TF Constanţa. Vecina le-a mai spus poliţiştilor că bătrâna nu a mai venit în vizită de două săptămâni, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Auzind despre sinuciderea lui Cristian Gorescu, femeia a susţinut că este posibil ca bătrâna să fi murit, iar fiul ei a ales să-şi ia şi el viaţa. Anchetatorii au stabilit că, în seara fatidică, bărbatul a mai încercat să se sinucidă în Gara Constanţa. „El s-a băgat sub roţile unui tren garat, dar a fost văzut de un revizor, care l-a gonit. Câteva ore mai târziu, sinucigaşul a ajuns în Poarta 6 şi şi-a dus planul până la capăt”, a adăugat ag. şef Valentin Hoarţă. Cadavrul a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei.