Fost comisar-șef al IPJ Bihor, trimis în judecată pentru luare de mită

13:32:02 / 20 Ianuarie 2017

Zăngănitul !

Cu cât mai mult zăngane cătușele, cu atât mai mulți infractori, ce gândim și oferim oamenilor așa ceva are să se întâmple mai mult și tot mai mult ! Suntem convinși, că defapt, asta se și dorește : teroare, înspăimântate, groază, linșaj, cruzime, crime, violuri....... , De ce ? Pentru a băga spaima în poporul român ! Cum un popor majoritar creștin ortodox, poate ca să se transforme dintr-un popor : liniștit, pașnic, muncitor, buni gospodari, gazde primitoare........ dintr-o dată să ajungă, să se asemene, cu : brutele, călăii, ucigașii, violatorii, devalizatorii........ ?! Este ceva de noaptea minții !?! Explicația poate veni de la media, datorită faptului că nu se mai dau pe sticlă, la știri TV, decât știri negative și în felul ăsta s-a indus în mintea oamenilor, ideea de rău ! Știrile negative le ascultăm, le primim, am ajuns să le dorim și unde am ajuns, ca să fim înconjurați și să trăim vremuri triste, rele și dacă nu, ne debarasăm de aceste rele și știri negative, în România are să fie din ce în ce mai rău !? SĂ LEPĂDĂM RĂUL DIN SOCIETATE, PRIN DIFUZAREA ȘTIRILOR BUNE ȘI DE BINE, CA SĂ MEARGĂ ODATĂ și ODATĂ BINE ACESTEI ACESTEI ȚĂRI, DACĂ ASTA NU SE ÎNTÂMPLĂ, ROMÂNIA ARE SĂ SE SCUFUNDE, PRECUM UN VAPOR, CĂ ȘI AȘA ROMÂNIA, ARE UN CONDUCĂTOR STRĂIN, NEAMȚ CARE ESTE FĂRĂ IUBIRE DE : ȚARA NOASTRĂ, ROMÂNIA SI DE POPORUL ROMÂN ! SĂ FIM CU LUARE AMINTE, CA SĂ NU PIERDEM, DARURILE DE PREȚ, DĂRUITE DE DUMNEZEU, NOUĂ : OMENIA, ȚARA NOASTRĂ, OAMENII BUNI