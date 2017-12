Fost deputat, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese

Fostul deputat PDL Eftemie Stelian Ghiţă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspedare, în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu procurorii Parchetului de la lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), care l-au acuzat de conflict de interese, după ce şi-a angajat ginerele. Judecătorii instanţei supreme l-au condamnat, în 4 decembrie, la un an de închisoare cu suspedare pe fostul deputat Eftemie Stelian Ghiţă pentru conflict de interese. Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PÎCCJ au încheiat, în 8 octombrie, acordul de recunoaştere a vinovăţiei cu Stelian Ghiţă pentru cele două fapte de conflict de interese. El a fost acuzat şi a recunoscut că, în calitate de deputat în Parlamentul României, şi-a angajat, la biroul parlamentar, ginerele, care, în perioada 20 ianuarie 2009 - 19 decembrie 2012, a câştigat astfel 81.191 de lei. Pentru această faptă, Stelian Ghiţă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Totodată, în calitate de manager al unui spital judeţean, Ghiţă a încheiat cu ginerele său, în perioada martie - octombrie 2008, la diferite intervale de timp, acte adiţionale la contractul individual de muncă al acestuia din urmă, care a realizat astfel un folos material în cuantum de 22.038 de lei. Astfel, fostul deputat a mai primit o condamnare de şase luni de închisoare cu suspendare. Magistraţii ÎCCJ au contopit cele două pedepse şi au stabilit ca Stelian Ghiţă să fie condamnat la cea mai grea dintre ele, un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată de părţile din dosar la un alt complet al aceleiaşi instanţe.