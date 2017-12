Fost inspector ONU, vinovat de contact ilegal cu o minoră

Fostul inspector ONU pentru armament Scott Ritter a fost declarat vinovat de contact ilegal, pe chat, cu o minoră. Ritter, critic al războiului din Irak, a avut discuţii cu conţinut sexual pe internet, în 2009, cu un ofiţer de poliţie care s-a dat drept o fată de 15 ani, pe nume Emily. Bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost declarat vinovat de şase din cele şapte capete de acuzare. Avocatul lui Ritter a spus că acesta nu credea că discută cu o minoră. Ritter a iniţiat conversaţia printr-un chatroom al Yahoo, în februarie 2009, cu detectivul Ryan Venneman, care s-a dat drept o adolescentă. Ritter s-a masturbat apoi în faţa camerei web, chiar dacă ”Emily” îi spusese de mai multe ori că are 15 ani. În urmă cu zece ani, Ritter a fost acuzat la New York că a încercat să aranjeze o întâlnire cu un poliţist care se dăduse drept o adolescentă de 16 ani, dar acuzaţiile au fost retrase după ce bărbatul a stat şase luni sub control judiciar.