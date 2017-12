Fost jandarm, condamnat pentru că a spart mail-urile unor politicieni

11:24:17 / 05 Iulie 2014

Si eu sunt lucrez in sistemul asta de rahat mai am putin pana la pensie, am un copil de crescut, viata e asa cum e ,imi este teama sa imi dau cu parerea si fac tot ce mi se spune , am auzit despre Iantuc ca e diabolic ,nu-i place de fata ta te trimite la psiholog, pune niste colegi sa dea note de relatie ca esti nebun ori de baga la incalcare de consemn nu ai sacapare te trimite la consulate sau la distanta de casa , mai ales de când are Asociatia IPA Constanta face trafic de influenta la toate nivele si are supusi la judecatorie ,tribunal,parchet ,politie si dc ajungi la puscarie nici acolo nu scapi de el.