Fost medic britanic, arestat pentru că ar fi ajutat pe cineva să se sinucidă

O femeie de 83 de ani, militantă pentru dreptul de a muri al bolnavilor cronic, a fost arestată luni, în legătură cu sinuciderea unei femei de 48 de ani, pe nume Cari Loder, care suferea de mai mulţi ani de leucemie, relatează ”The Independent”. Libby Wilson, fost medic generalist şi membru al grupului pro-eutanasie Friends At The End, este acuzată că a vorbit cu Loder cu cîteva zile înainte de sinuciderea ei din 8 iunie. Ea a fost deja audiată de poliţiştii din Surrey, fiind acuzată că a ajutat, sprijinit sau sfătuit pe cineva să se sinucidă. ”O femeie de 83 de ani a fost adusă la sediul poliţiei din Woking, fiind apoi arestată în legătură cu moartea lui Cari Loder”, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei, citat de ”The Independent”. Conform actualei legislaţii, cei care ajută, sprijină, sfătuiesc sau suţin pe cineva să moară pot fi trimişi în judecată şi riscă pînă la 14 ani de închisoare. Ultimele instrucţiuni de aplicare a actului normativ prevăd însă că, dacă cel care moare are dorinţa clară şi stabilită de a muri, cei care îi asistă nu pot fi judecaţi, însă cei care pun presiune pe alţii pentru a-i forţa să se sinucidă pot răspunde penal.

Peste o sută de britanici s-au sinucis la clinica Dignitas din Elveţia, însă, recent, rudele şi prietenii care i-au însoţit nu au ştiut dacă riscă sau nu să fie pedepsiţi, astfel că a fost nevoie de o serie de lămuriri în aplicarea legii. În afară de femeia de 83 de ani, alte două persoane - un septuagenar din zona Godalming din Surrey şi un om de peste 50 de ani din vestul Londrei - au fost deja arestate, fiind suspecate că ar fi ajutat-o pe Loder să se sinucidă. Amîndoi au fost, între timp, eliberaţi pe cauţiune. Loder, care a crezut că a descoperit un leac pentru boala sa, a scris şi o carte despre experienţele sale, numită ”Standing In The Sunshine”. La un moment dat, însă, starea ei s-a înrăutăţit, astfel că a decis să-şi ia viaţa în luna iunie.