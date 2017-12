Fost militar, la plimbare cu cuţitul în mînă

În timp ce patrula pe strada Poporului, din Constanţa, un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” s-a confruntat, marţi seară, cu un caz mai puţin obişnuit. Un bărbat, aflat sub influenţa alcoolului, se adresa trecătorilor, în timp ce agita deasupra capului un cuţit: „Nu vă speriaţi, am un cuţit dar nu vă fac nimic...”. Jandarmii au intervenit imediat şi au încercat să-l calmeze pe cuţitar, dar eforturile lor au fost în zadar. Deşi cu cîteva minute înainte manifesta chef de vorbă, în prezenţa patrulei, bărbatul a devenit agresiv şi a refuzat să se legitimeze ori să dea explicaţii asupra comportamentului său. În această situaţie, jandarmii constănţeni au fost obligaţi să-l încătuşeze pe individ înainte ca acesta să poată răni pe cineva. Scandalagiul a fost dus la sediul Grupării de Jandarmi Mobile, în vederea stabilirii identităţii şi continuării cercetărilor. Unii dintre cei care au asistat la circul de pe strada Poporului l-au recunoscut pe cel care agita cuţitul pe stradă: numele său este Gheorghe Ghenoiu, are 58 ani şi este din Constanţa. Oamenii spun că scandalagiul ar fi un fost cadru militar, dar în prezent are probleme psihice şi manifestă un comportament deviant. Jandarmii au găsit asupra fostului militar un cuţit cu lungimea lamei de 12 cm, motiv pentru care i-au întocmit acestuia dosar penal pentru port fără drept al unei arme albe. Cazul a fost înaintat spre soluţionare Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa.