Fost poliţist, condamnat cu suspendare pentru uciderea unui om

SENTINŢĂ BLÂNDĂ. La aproape un an de când a ucis un om într-un accident rutier pentru că s-a urcat beat la volan, fostul poliţist de la Secţia 2, ag. princ. Nicolae Norel Munteanu a fost condamnat de Judecătoria Constanţa la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă şi conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. În plus, instanţa a stabilit termen de încercare de patru ani pentru Munteanu, care presupune revocarea suspendării pedepsei în cazul în care acesta încalcă din nou legea. Prin aceeaşi sentinţă, fostul poliţist trebuie să achite statului 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Potrivit actului de inculpare, pe 17 iunie 2009, fostul poliţist mergea la serviciu cu maşina personală, o Dacie cu numărul de înmatriculare CT 05 HBO. Din cauza stării de ebrietate avansate în care se afla, el a accidentat mortal un muncitor zilier, în zona Hanul Piraţilor din staţiunea Mamaia, pe Drumul Comunal 86, care leagă localitatea Năvodari de Constanţa.

ALCOOLEMIE 2,10 mg/l. În urma testării cu aparatul Drager, s-a constatat că şoferul avea o alcoolemie de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar testele de sânge au stabilit că Munteanu avea o alcoolemie de 2,10 miligrame de alcool în sânge. Martorii oculari ai evenimentului au relatat că şoferul, îmbrăcat în uniforma de serviciu, rula cu aprox. 100 km/h, iar în urma impactului, victima, Marian Postolache, de 51 ani, din localitatea constănţeană Pecineaga, care se deplasa pe marginea carosabilului, a fost proiectată la peste 60 de metri distanţă, decedând pe loc. La momentul respectiv, anchetatorii au făcut cu greu faţă furiei martorilor care au spus că poliţistul emana un puternic miros de alcool în momentul în care a coborât din autoturism. Ionuţ Vlăduceanu, unul dintre martorii accidentului, a declarat în instanţă că, imediat după incident, Munteanu nu a recunoscut că el ar fi lovit pietonul şi, mai mult, a lovit cu piciorul unul dintre pantofii victimei, rămaşi pe carosabil în urma impactului, aruncând proba la câţiva metri distanţă. Speriat de furia celor care au asistat la accident, Munteanu s-a refugiat într-un autoturism de poliţie şi a refuzat să discute cu presa, motivându-şi atitudinea sec: „Fac ce vreau!”. Nicolae Norel Munteanu a fost convins cu greu să sufle în aparatul alcool-test. Din cercetări a reieşit că bărbatul omorât lucra ca muncitor zilier în Mamaia Sat, iar localnicii care îl cunoşteau spun că era un om amabil şi liniştit. Din spusele martorilor, Nicolae Norel Munteanu ar fi avut asupra sa şi arma din dotare, pe care ulterior a ascuns-o în spatele banchetei maşinii de poliţie unde se refugiase.

DEMISIA. A doua zi după producerea accidentului, Nicolae Norel Munteanu şi-a dat demisia din cadrul Secţiei 2 Poliţie, unde activa în cadrul departamentului de Siguranţă Publică, iar judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori împotriva fostului ag. princ. de la Secţia 2 Poliţie şi au decis judecarea lui în stare de libertate, pe motiv că nu prezintă pericol public, deşi s-a urcat beat la volan şi a ucis un om.