Fost poliţist condamnat pentru luare de mită

Un agent de poliţie din cadrul Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni a fost condamnat, ieri, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru luare de mită. În plus, Laurenţiu Florin Albu are un termen de încercare de patru ani. Amintim că poliţistul a fost arestat la începutul lunii trecute, însă a fost eliberat după două săptămâni. Potrivit rechizitoriului, pe 4 octombrie, Albu a pretins şi a primit de la un bărbat din localitatea Bărăganu 2.700 de lei pentru a nu-i întocmi un dosar penal. Potrivit procurorilor, întreaga poveste a început pe 16 septembrie, atunci când agentul Albu a oprit în trafic, pe o stradă din Bărăganu, un bărbat aflat la volanul unei Dacii 1310. În urma verificărilor efectuate, Albu a descoperit că suspectul nu deţine permis de conducere. Poliţistul a aflat de la şoferul de ocazie că maşina i-a fost încredinţată de Sali Şepic, de 60 de ani, care ştia că nu are permis de conducere. Anchetatorii spun că, în loc să înceapă cercetările şi faţă de proprietarul Daciei, Albu s-ar fi întâlnit cu acesta şi i-ar fi cerut suma de 2.700 de lei pentru a trece cu vederea întregul episod. Pe 26 septembrie, bărbatul a depus o plângere împotriva poliţistului, iar oamenii legii au pus la cale un flagrant. Întâlnirea dintre suspect şi denunţător a avut loc pe 4 octombrie, în jurul orei 08.00, în gospodăria acestuia din urmă. Procurorii spun că imediat după ce a primit 2.000 de lei de la Şepic şi a realizat că tranzacţia fusese supravegheată de ofiţerii DGA, Albu a încercat să fugă. Oamenii legii spun că agentul s-a urcat la volanul autoturismului şi a demarat în trombă, fiind prins în apropierea Primăriei Bărăganu, acolo unde maşina poliţistului a fost blocată în trafic.