Fost poliţist condamnat pentru mită, vrea să fie reabilitat

După trei ani de la condamnarea sa la un an de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, fostul şef al Postului de Poliţie Mihai Viteazu, ag. şef. adj Iulian Cosmin Burhală, a cerut Tribunalului Constanţa să îl reabiliteze. Fostul poliţist doreşte să fie reintegrat în societate prin înlăturarea interdicţiilor, incapacităţilor şi decăderilor impuse ca urmare a condamnării. Instanţa urmează să judece solicitarea lui Burhală pe 27 mai. Reamintim că poliţistul a fost reţinut pe 28 noiembrie 2006, în urma unui flagrant organizat de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa (DGA), chiar în casa denunţătorului. Ofiţerii anticorupţie l-au reţinut pe Burhală după ce acesta primise de la Ion Drăgoi, cel care l-a reclamat la DGA, suma de 3.500.000 lei vechi, pentru a-l scăpa pe fiul lui de un dosar penal. Anchetatorii spun că şirul evenimentelor care au dus la organizarea flagrantului a început pe 20 august 2006, atunci când Cosmin Drăgoi a fost surprins de ag. şef. adj. Burhală la volanul unui autoturism Dacia cu numărul de înmatriculare CT-03-GHL, pe Drumul Judeţean 226, fără a avea permis de conducere. 10 zile mai târziu, Burhală a început urmărirea penală împotriva lui Cosmin Drăgoi, iar pe 12 septembrie 2006 a întocmit referat cu propunere de scoatere de sub urmărirea penală şi aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. Prin rezoluţia procurorului, Cosmin Drăgoi a fost scos de sub urmărire penală şi amendat administrativ cu un milion de lei vechi. Ion Drăgoi, tatăl tânărului anchetat de Burhală, a declarat în faţa anchetatorilor că, înainte de scoaterea de sub urmărire penală a fiului său, poliţistul a trecut pe la locuinţa lui şi i-a dat de înţeles că trebuie „să dea ceva” pentru ca băiatul lui să nu aibă probleme. Drăgoi le-a povestit procurorilor că exprimarea exactă a poliţistului a fost „să facem ceva ca să rămână treaba moartă”. Banii i-au fost daţi ag. şef adj. Burhală, a doua zi, tranzacţia având loc în bucătăria de vară a familiei Drăgoi. Potrivit procurorilor, pe 25 noiembrie 2006, poliţistul s-a dus din nou în „vizită” la Ionel Drăgoi, căruia i-a spus că are de gând să plece în concediu şi că este trecut în „cartea neagră”, cerându-i să-i dea „dreptul”. Drăgoi a fost de acord şi i-a promis că îi dă peste câteva zile trei milioane de lei vechi. Apoi l-a denunţat la DGA. Potrivit procurorilor, pe 28 noiembrie 2006, în jurul orei 11.45, Cosmin Burhală a fost prins la ieşirea din locuinţa familiei Drăgoi cu banii marcaţi ascunşi în buzunar. Poliţistul a declarat în faţa anchetatorilor că a luat banii de la Drăgoi cu împrumut deoarece pleca în concediu.