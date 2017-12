Fost poliţist, după gratii pentru sustragere şi distrugere de înscrisuri

Fostul ag. Iulian Iliuţă Nucu a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa, la un an de închisoare cu executare pentru nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri şi favorizarea infractorului. Decizia nu este definitivă. Potrivit procurorilor, pe 28 ianuarie 2009, Nucu a fost prins în parcarea supermarketului Selgros, în timp ce îi vindea unui investigator sub acoperire mai multe bunuri despre care existau indicii că ar face parte din patrimoniul cultural naţional. Cercetările au stabilit că icoanele şi monedele găsite asupra lui Nucu au fost cumpărate de acesta de la un cunoscut cu o sumă derizorie şi le vindea cu 10.000 de euro. Anchetatorii au efectuat o percheziţie la locuinţa lui Nucu, pe acea vreme ag. şef în cadrul Poliţiei Techirghiol, unde au avut surpriza de a găsi mai multe documente care aparţin Poliţiei Negru Vodă şi Poliţiei Techirghiol, unele dintre ele având caracter secret. Totodată, oamenii legii au descoperit acasă la Nucu mai multe plângeri formulate de locuitori ai oraşului Techirghiol, prin care erau semnalate săvârşirea a diverse fapte penale, precum şi declaraţii olografe date de diferite persoane în legătură cu plângeri penale. Toate aceste documente trebuia ţinute la sediul Poliţiei sau al Parchetului, nefiind înaintate de Nucu organelor competente să le soluţioneze. Printre înscrisurile luate ilegal de fostul ag. şef acasă se afla şi declaraţia unui anume Gabriel Nicolae, în care acesta arăta că pe 9 noiembrie 2008 a condus o maşină fără a poseda permis de conducere şi a fost implicat într-un accident rutier. Din anchetă a reieşit că Nucu nu a consemnat incidentul într-un proces verbal şi nici nu a înştiinţat organele Poliţiei Rutiere sau pe cele ale Poliţiei Techirghiol. Scopul acestui demers a fost acela de a-l „face scăpat” pe Gabriel Nicolae. Iulian Iliuţă Nucu a declarat că a luat documentele acasă întrucât la Poliţie nu putea să le ţină deoarece fişetul personal nu se încuia. Procurorii au făcut o cercetare la Poliţia Techirghiol şi au constatat că cele susţinute de Nucu nu sunt reale şi că documentele sunt păstrate în arhivă, într-o cameră prevăzută cu sistem de alarmă. Amintim că fostul poliţist Nucu a fost deja condamnat la un an şi jumătate cu suspendare de închisoare într-un dosar în care a fost judecat pentru trafic de influenţă, procesul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Constanţa.