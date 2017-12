Fost poliţist, judecat pentru tentativă de viol

• A DAT VINA PE DROGURI • La aproape o lună de când a agresat o elevă a liceului Energetic, fostul poliţist de la Transporturi Constanţa, Marius Ionuţ Magda, de 29 ani, a fost deferit justiţiei pentru tentativă de viol. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au stabilit că, pe 25 octombrie, individul a atacat-o pe Bianca Leucă, de 16 ani, la scurt timp după ce fata ieşise de la cursuri însoţită de doi colegi, cu intenţia de a o viola. Iniţial, Magda a fost cooperant cu anchetatorii, a recunoscut tot şi a dat vina pe efectul substanţelor etnobotanice pe care susţinea că şi le injectase în venă înainte de incident. După ce a fost arestat însă, fostul poliţist a schimbat „macazul” şi a intrat în negare, afirmând că nu a încercat să violeze pe nimeni. Procurorii au audiat-o pe fata agresată, pe colegii ei şi pe poliţiştii care l-au prins în flagrant pe Magda şi au ajuns la concluzia că acesta este vinovat de acuzaţiile aduse.

• PRINS ÎN FLAGRANT • Potrivit rechizitoriului, incidentul a avut loc în jurul orei 14.00, pe malul lacului Tăbăcărie. Cei trei liceeni tocmai terminaseră cursurile şi traversau bulevardul Mamaia, când au fost abordaţi de un bărbat care le-a cerut o ţigară. Elevii l-au ignorat şi şi-au continuat drumul. Bărbatul le-a tăiat calea şi a început să ameninţe că se sinucide. El a scos o seringă plină de sânge din mânecă şi i-a ameninţat pe liceeni că-i înţeapă. Bianca Leucă a luat-o la fugă, iar necunoscutul s-a luat după ea, a trântit-o la pământ şi a lovit-o în cap cu pietre şi cu un lemn. Agresorul a fost prins de poliţiştii chemaţi de colegii fetei. El îşi dăduse jos pantalonii şi încerca să o dezbrace şi pe victimă. Eleva atacată a scăpat în ultimul moment de viol, pentru că nu s-a pierdut cu firea şi s-a luptat din răsputeri cu agresorul.

• ELIBERARE RESPINSĂ • Îndată ce a fost dus la sediul Parchetului, Marius Ionuţ Magda a cerut să fie arestat susţinând că este pericol public. Judecătorii i-au îndeplinit dorinţa şi l-au trimis după gratii pentru 29 de zile. Nu a trecut mult şi Magda şi-a dat seama că nu este bine la închisoare, aşa că a atacat cu recurs decizia de arestare preventivă. Prezent în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, fostul poliţist Marius Ionuţ Magda a cerut să fie pus în libertate. „Mă oblig să urmez tratament medical sub supraveghere pentru a scăpa de dependenţa de droguri. Regret ce am făcut. Am ajuns o ruşine pentru mine şi pentru familia mea. Îmi pare rău că era să nenorocesc un om”, a spus Magda din boxa acuzaţilor. Instanţa i-a respins cererea de eliberare.

• TRAUMATIZATĂ PE VIAŢĂ • Liceeana agresată, Bianca Leucă, a rămas traumatizată pe viaţă şi va avea nevoie de consilierea unui psiholog pentru a reuşi să treacă peste coşmarul trăit. „M-a aruncat într-o râpă şi m-a bătut. Mi-a cerut să îi fac sex oral, dar am refuzat. M-a lovit ca un animal. Avea o faţă plină de furie. Îmi spunea că mă omoară. Îmi tot dădea în cap cu un băţ, cu pumnii. A vrut să mă înjunghie cu un cuţit în burtă când l-am refuzat, dar m-am ferit. Când a auzit maşina poliţiei, a început să devină mai violent şi mi-a spus să fugim. M-a legat cu un cablu de gât şi am mers zece metri, aproape de un stufăriş, unde a vrut să mă înece. Mi-a arătat şi o poză cu el, mi-a spus că el a fost poliţist şi că nu îl pot păcăli uşor. Când am realizat că poliţiştii nu ne-au văzut, am încercat să fug, dar m-a împins şi a sărit peste mine, moment în care a venit poliţistul, care m-a salvat din ghearele bestiei“, a declarat eleva. Bianca spune că nu va mai merge niciodată pe acel drum şi că nu se va mai plimba niciodată prin parcuri.